وفاة الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية عن 97 عاما وكيم جونغ أون يعزي

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وفاة كيم يونغ نام الرئيس السابق للبرلمان في البلاد، والذي شغل منصب الرئيس الشرفي للدولة لأكثر من 20 عاما، وقد توفي عن عمر 97 عاما.وشغل كيم منصب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى من عام 1998 إلى 2019، وهو منصب منحه موقعا شرفيا كرئيس للدولة.مع ذلك، كانت سلطة اتخاذ القرار الحقيقية بيد الزعيمين كيم جونغ إيل، الذي توفي عام 2011، وابنه كيم جونغ أون.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم يونغ نام توفي نتيجة فشل متعدد في الأعضاء.وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون زار مكان الجنازة «للتعبير عن خالص تعازيه في وفاته».وظهر كيم جونغ أون في صورة محاطا بكبار المسؤولين، وهو يقدم العزاء أمام النعش حيث سجي الجثمان في تابوت زجاجي.في 2018، ترأس كيم يونغ نام وفد كوريا الشمالية إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، في رحلة قلما تحدث إلى شبه الجزيرة الكورية، حيث لاتزال الدولتان في حالة حرب من الناحية التقنية.وعبرت وزارة التوحيد في سيئول، المسؤولة عن العلاقات مع الشمال، في بيان عن تعازيها في وفاة كيم.وقال الوزير تشونغ دونغ يونغ إنه أجرى «مناقشات هادفة حول السلام في شبه الجزيرة الكورية» عندما التقى بكيم في بيونغ يانغ عامي 2005 و2018.

