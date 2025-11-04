المفوضية الأوروبية تقدم ملحوظ لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت حزمة توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2025 التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية أمس تقدما ملحوظا في عملية انضمام أوكرانيا ومولدوفا، فيما شهدت البوسنة والهرسك وتركيا وجورجيا تراجعا أو تباطؤا في الإصلاحات المطلوبة.وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم أكثر من أي وقت مضى بتحويل عملية التوسع إلى واقع ملموس، مشددة على أن الانضمام يمثل وعدا بالسلام والازدهار والتضامن.وأشار البيان إلى أن أوكرانيا ظلت ملتزمة بمسارها نحو الاتحاد الأوروبي على الرغم من حرب روسيا المستمرة إذ استكملت بنجاح عملية الفحص الفني وتقدمت في تنفيذ إصلاحات أساسية شملت سيادة القانون والإدارة العامة وحماية الأقليات بهدف اختتام مفاوضات الانضمام بحلول عام 2028.وأضاف أن مولدوفا أحرزت تقدما مماثلا كبيرا في تنفيذ الإصلاحات واستكملت أيضا عملية الفحص، مؤكدة أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لإكمال المفاوضات بحلول عام 2028 شريطة أن تحافظ على زخم الإصلاح بدعم برلماني قوي.في المقابل، لفت البيان إلى أن وتيرة انضمام البوسنة والهرسك تباطأت بسبب الأزمة السياسية في كيان (جمهورية صربسكا) وانهيار الائتلاف الحاكم ما أدى إلى تقدم محدود في الإصلاحات خاصة في مجال حماية البيانات ومراقبة الحدود.وأوضح أن البوسنة والهرسك تمتلك الآن فرصة لاستئناف الإصلاحات بعد تقديم أجندتها الإصلاحية إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، مشددا على ضرورة اعتماد قوانين لإصلاح القضاء وتعيين مفاوض رئيس لعملية الانضمام.وبشأن تركيا قالت المفوضية الأوروبية إنها لاتزال دولة مرشحة وشريكا رئيسا رغم توقف مفاوضات الانضمام منذ عام 2018، معربة في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتدهور الديموقراطية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.وأكدت المفوضية وفق البيان أن الحوار حول سيادة القانون يبقى محوريا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، داعية أنقرة إلى معالجة التراجع في المعايير الديموقراطية.وفيما يتعلق بجورجيا، أشار البيان إلى أن عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة فعليا بسبب «التراجع الديموقراطي الخطير المشكل بتآكل سيادة القانون والحقوق الأساسية من خلال التشريعات التي تقيد حرية التعبير والنشاط المدني».

MENAFN04112025000130011022ID1110296614