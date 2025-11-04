وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش عن 84 عاما

توفي نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، أحد أبرز الشخصيات السياسية في التاريخ الأميركي الحديث، عن عمر ناهز 84 عاما بعد معاناة مع مشاكل صحية في القلب والرئتين. وأعلنت عائلته أنه رحل بسلام في منزله محاطا بعائلته، بعد مسيرة سياسية امتدت لأكثر من أربعة عقود ترك خلالها بصمة عميقة في إدارة شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.ولد ريتشارد بروس تشيني في 30 يناير 1941 بمدينة لنكولن في ولاية نبراسكا. بدأ مسيرته السياسية في سبعينيات القرن الماضي، حين عمل في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جيرالد فورد، حيث تولى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، قبل أن ينتخب لاحقا عضوا في مجلس النواب عن ولاية وايومنغ لأكثر من عشر سنوات. وفي نهاية الثمانينيات عين وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس جورج بوش الأب، حيث أشرف على حرب الخليج الأولى وبرز حينها كأحد الوجوه القوية في المؤسسة الدفاعية الأميركية.لكن ذروة نفوذه السياسي جاءت عندما أصبح نائبا للرئيس جورج دبليو بوش بين عامي 2001 و2009، في واحدة من أكثر الفترات حساسية في التاريخ الأميركي المعاصر. فقد لعب تشيني دورا مركزيا في صياغة الاستراتيجية الأميركية عقب هجمات 11 سبتمبر، وقد ارتبط اسمه بسياسات الأمن الصارمة وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.عرف عن تشيني هدوؤه وصلابته في اتخاذ القرارات، لكنه ظل شخصية مثيرة للانقسام، إذ رأى فيه أنصاره رجل دولة حازما حمى المصالح الأميركية في أصعب الظروف، فيما اعتبره منتقدوه رمزا للنهج المتشدد الذي أدخل الولايات المتحدة في حروب مكلفة وأزمات دولية طويلة الأمد. وبعد مغادرته المنصب ظل حاضرا في المشهد السياسي عبر كتاباته وتصريحاته، خصوصا حين انتقد توجهات بعض تيارات حزبه الجمهوري.عانى تشيني طوال حياته من مشاكل قلبية متكررة خضع بسببها لعدة عمليات جراحية، من بينها عملية زرع قلب عام 2012 مكنته من مواصلة نشاطه لسنوات لاحقة. وقد عرف بمثابرته وانضباطه الشديد رغم معاناته الصحية الطويلة.برحيل ديك تشيني، تطوى صفحة أحد أكثر صناع القرار تأثيرا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ورجل أسهم في رسم معالم السياسة الأميركية في مطلع القرن الحادي والعشرين.

