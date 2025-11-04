وكيل "الدفاع": دور متميز لـ "الخدمات الطبية" في دعم جهود الارتقاء بالصحة العامة وتبني البرامج الوقائية

403
وكيل "الدفاع": دور متميز لـ "الخدمات الطبية" في دعم جهود الارتقاء بالصحة العامة وتبني البرامج الوقائية
نظمت جمعية الجراحين الكويتية أمس الثلاثاء فعاليات مؤتمر الكويت الثالث لمكافحة السمنة، وذلك بالتعاون مع هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع و«كليفلاند كلينك» أبوظبي برعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، وحضور رئيس هيئة الخدمات الطبية اللواء طبيب د.وليد مال الله.
وقال الشيخ عبدالله المشعل في كلمة له إن هذا المؤتمر الذي يستمر يومين يأتي تجسيدا لروح المشاركة والتكامل بين وزارة الدفاع ومؤسسات المجتمع الطبي وترسيخا لمبدأ الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد بالدور المتميز الذي تقوم به هيئة الخدمات الطبية في دعم الجهود الوطنية لمكافحة السمنة والارتقاء بالصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي وتبني البرامج الوقائية.
وقام وكيل وزارة الدفاع عقب الافتتاح بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر اطلع خلالها على أحدث التقنيات الطبية والبرامج التوعوية المقدمة من الجهات المشاركة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية والعلاج من السمنة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
ويأتي هذا المؤتمر بين وزارة الدفاع والجهات الطبية المتخصصة لمواجهة قضايا الصحة العامة وتبادل الخبرات الطبية ضمن إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع (2025 - 2030) التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز الرعاية الصحية لمنتسبي الوزارة.
