وكيل "الدفاع": دور متميز لـ "الخدمات الطبية" في دعم جهود الارتقاء بالصحة العامة وتبني البرامج الوقائية

نظمت جمعية الجراحين الكويتية أمس الثلاثاء فعاليات مؤتمر الكويت الثالث لمكافحة السمنة، وذلك بالتعاون مع هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع و«كليفلاند كلينك» أبوظبي برعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، وحضور رئيس هيئة الخدمات الطبية اللواء طبيب د.وليد مال الله.وقال الشيخ عبدالله المشعل في كلمة له إن هذا المؤتمر الذي يستمر يومين يأتي تجسيدا لروح المشاركة والتكامل بين وزارة الدفاع ومؤسسات المجتمع الطبي وترسيخا لمبدأ الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية.وأشاد بالدور المتميز الذي تقوم به هيئة الخدمات الطبية في دعم الجهود الوطنية لمكافحة السمنة والارتقاء بالصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي وتبني البرامج الوقائية.وقام وكيل وزارة الدفاع عقب الافتتاح بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر اطلع خلالها على أحدث التقنيات الطبية والبرامج التوعوية المقدمة من الجهات المشاركة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية والعلاج من السمنة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.ويأتي هذا المؤتمر بين وزارة الدفاع والجهات الطبية المتخصصة لمواجهة قضايا الصحة العامة وتبادل الخبرات الطبية ضمن إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع (2025 - 2030) التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز الرعاية الصحية لمنتسبي الوزارة.

