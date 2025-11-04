اللجنة العليا للإنقاذ تبحث سبل تعزيز التنسيق والجاهزية في حالات الطوارئ الجوية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اللجنة العليا للإنقاذ تبحث سبل تعزيز التنسيق والجاهزية في حالات الطوارئ الجوية
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحثت اللجنة العليا للبحث والإنقاذ سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع الجاهزية الوطنية في حالات الطوارئ الجوية وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ حمود المبارك.
وقال الشيخ حمود المبارك لـ «كونا» إن هذا الاجتماع يهدف إلى تطوير منظومة البحث والإنقاذ في البلاد، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء في حالات الطوارئ.
وبين أنه تم خلال الاجتماع بحث إعداد محاكاة تدريبية تهدف إلى ضمان الجاهزية الميدانية والتدريب المستمر بما يسهم في رفع كفاءة فرق الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن إقامة المحاكاة التدريبية المستمرة تعكس التزام دولة الكويت بأعلى المعايير الدولية وتعزز قدرات فرق الاستجابة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
وتضم اللجنة التي يترأسها الشيخ حمود المبارك ممثلين عن الطيران المدني ووزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة ومؤسسة البترول الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.
بحثت اللجنة العليا للبحث والإنقاذ سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع الجاهزية الوطنية في حالات الطوارئ الجوية وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ حمود المبارك.
وقال الشيخ حمود المبارك لـ «كونا» إن هذا الاجتماع يهدف إلى تطوير منظومة البحث والإنقاذ في البلاد، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء في حالات الطوارئ.
وبين أنه تم خلال الاجتماع بحث إعداد محاكاة تدريبية تهدف إلى ضمان الجاهزية الميدانية والتدريب المستمر بما يسهم في رفع كفاءة فرق الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن إقامة المحاكاة التدريبية المستمرة تعكس التزام دولة الكويت بأعلى المعايير الدولية وتعزز قدرات فرق الاستجابة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
وتضم اللجنة التي يترأسها الشيخ حمود المبارك ممثلين عن الطيران المدني ووزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة ومؤسسة البترول الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ايشيلون ديجيتال وإليوشنز تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الر...
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر جمهورية مصر العربية عائداً إل...
لبنان.. سِباق بين التصعيد والتهدئة...
"كتاب" تضيء على تجربة شاعر جُزر الكناري...
أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150...
ناصر الشطي مدرباً للسالمية...