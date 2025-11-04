  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اللجنة العليا للإنقاذ تبحث سبل تعزيز التنسيق والجاهزية في حالات الطوارئ الجوية

2025-11-04 11:13:13
بحثت اللجنة العليا للبحث والإنقاذ سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع الجاهزية الوطنية في حالات الطوارئ الجوية وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ حمود المبارك.
وقال الشيخ حمود المبارك لـ «كونا» إن هذا الاجتماع يهدف إلى تطوير منظومة البحث والإنقاذ في البلاد، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء في حالات الطوارئ.
وبين أنه تم خلال الاجتماع بحث إعداد محاكاة تدريبية تهدف إلى ضمان الجاهزية الميدانية والتدريب المستمر بما يسهم في رفع كفاءة فرق الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن إقامة المحاكاة التدريبية المستمرة تعكس التزام دولة الكويت بأعلى المعايير الدولية وتعزز قدرات فرق الاستجابة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
وتضم اللجنة التي يترأسها الشيخ حمود المبارك ممثلين عن الطيران المدني ووزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة ومؤسسة البترول الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.

