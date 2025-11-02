مشاركة قياسية في تحدي دبي للدراجات الهوائية

مشاركة قياسية في تحدي دبي للدراجات الهوائية
وانطلق تحدي الدراجات الهوائية على مسارين مختلفين، الأول عائلي بطول 4 كيلومترات يمر وسط المدينة، عبر بوليفارد الشيخ محمد بن راشد مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة - والثاني بطول 12 كيلومتراً يمر بمعالم بارزة مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة، إلى جانب أماكن انطلاق مخصصة لأصحاب الهمم، ليجسد الحدث التزام التحدي بتعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة
وشهدت فعالية ((تحدي دبي للدراجات الهوائية)) أجواءً استثنائية عكست روح دبي النابضة بالحياة، حيث عمّت أجواء الحماس والطاقة الإيجابية بين آلاف المشاركين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لخوض تجربة رياضية فريدة تجمع بين اللياقة والترفيه.
وامتلأت المسارات بروح المنافسة الودية وسط مشاهد تعكس التنوع المجتمعي في دبي، إذ شارك في الحدث أفراد من مختلف الأعمار والجنسيات، إضافة إلى عائلات وأطفال وأصحاب همم، في لوحة إنسانية تجسد قيم الشمول والتكاتف المجتمعي التي يرسخها ((تحدي دبي للياقة)).
ورافقت الفعالية أجواء احتفالية مميزة، حيث توزعت الفرق التنظيمية والمتطوعون على طول المسارات لتقديم الدعم والإرشاد للمشاركين، فيما أضفت الموسيقى الحماسية والتصفيق الجماعي من المشاركين طابعًا احتفاليًا زاد من بهجة الحدث وروح التحدي.
وانطلق المشاركون على مساري التحدي وهم يستمتعون بمشاهد دبي العمرانية الخلابة عند شروق الشمس، لتتحول الشوارع إلى مهرجان رياضي مفتوح يعكس التزام الإمارة بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط لجميع أفراد المجتمع
