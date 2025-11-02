مشاركة قياسية في تحدي دبي للدراجات الهوائية

MENAFN - Al-Bayan) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت، صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة السادسة من ((تحدي دبي للدراجات الهوائية))، إحدى أبرز فعاليات ((تحدي دبي للياقة)) وسط تقديرات أولية تشير إلى ما يقرب عن 40 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والقدرات البدنية يتقدمهم مديرو دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي.



وانطلق تحدي الدراجات الهوائية على مسارين مختلفين، الأول عائلي بطول 4 كيلومترات يمر وسط المدينة، عبر بوليفارد الشيخ محمد بن راشد مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة - والثاني بطول 12 كيلومتراً يمر بمعالم بارزة مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة، إلى جانب أماكن انطلاق مخصصة لأصحاب الهمم، ليجسد الحدث التزام التحدي بتعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة



وشهدت فعالية ((تحدي دبي للدراجات الهوائية)) أجواءً استثنائية عكست روح دبي النابضة بالحياة، حيث عمّت أجواء الحماس والطاقة الإيجابية بين آلاف المشاركين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لخوض تجربة رياضية فريدة تجمع بين اللياقة والترفيه.



وامتلأت المسارات بروح المنافسة الودية وسط مشاهد تعكس التنوع المجتمعي في دبي، إذ شارك في الحدث أفراد من مختلف الأعمار والجنسيات، إضافة إلى عائلات وأطفال وأصحاب همم، في لوحة إنسانية تجسد قيم الشمول والتكاتف المجتمعي التي يرسخها ((تحدي دبي للياقة)).



ورافقت الفعالية أجواء احتفالية مميزة، حيث توزعت الفرق التنظيمية والمتطوعون على طول المسارات لتقديم الدعم والإرشاد للمشاركين، فيما أضفت الموسيقى الحماسية والتصفيق الجماعي من المشاركين طابعًا احتفاليًا زاد من بهجة الحدث وروح التحدي.



وانطلق المشاركون على مساري التحدي وهم يستمتعون بمشاهد دبي العمرانية الخلابة عند شروق الشمس، لتتحول الشوارع إلى مهرجان رياضي مفتوح يعكس التزام الإمارة بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط لجميع أفراد المجتمع