الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة شرقي مدينة خان يونس

2025-11-02 12:05:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


