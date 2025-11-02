403
مندوبة عن الملك.. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله ترافقها سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، السبت، حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
ولدى وصول جلالة الملكة وسمو الأميرة سلمى للمتحف، كان في استقبالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته السيدة انتصار السيسي.
وشهد الافتتاح مشاركة رؤساء دول وشخصيات بارزة وممثلين عن مؤسسات ثقافية ومنظمات عالمية معنية بالآثار.
واشتملت مراسم الاحتفال على كلمة للرئيس السيسي وعلى عدد من المقطوعات والعروض التي ركزت على الأهمية التاريخية لمصر عبر العصور والتي تظهرها معروضات المتحف. كما اشتمل الاحتفال على عروض موسيقية وأخرى سمعية-بصرية.
وانضمت جلالة الملكة وسمو الأميرة إلى جولة في مرافق المتحف، وشاهدتا عرضاً لأبرز معروضات المتحف الذي يضم عشرات آلاف القطع الأثرية المصرية المميزة، إذ يعد المتحف أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.
وفي مقدمة القطع الأثرية النادرة التي يعرضها المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون والتي تضم نحو 5 آلاف قطعة مخصصة للفرعون الشهير والتي تُعرض معاً للمرة الأولى.
