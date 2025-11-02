  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مندوبة عن الملك.. الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير

2025-11-02 12:05:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله ترافقها سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، السبت، حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
ولدى وصول جلالة الملكة وسمو الأميرة سلمى للمتحف، كان في استقبالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته السيدة انتصار السيسي.
وشهد الافتتاح مشاركة رؤساء دول وشخصيات بارزة وممثلين عن مؤسسات ثقافية ومنظمات عالمية معنية بالآثار.
واشتملت مراسم الاحتفال على كلمة للرئيس السيسي وعلى عدد من المقطوعات والعروض التي ركزت على الأهمية التاريخية لمصر عبر العصور والتي تظهرها معروضات المتحف. كما اشتمل الاحتفال على عروض موسيقية وأخرى سمعية-بصرية.
وانضمت جلالة الملكة وسمو الأميرة إلى جولة في مرافق المتحف، وشاهدتا عرضاً لأبرز معروضات المتحف الذي يضم عشرات آلاف القطع الأثرية المصرية المميزة، إذ يعد المتحف أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.
وفي مقدمة القطع الأثرية النادرة التي يعرضها المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون والتي تضم نحو 5 آلاف قطعة مخصصة للفرعون الشهير والتي تُعرض معاً للمرة الأولى.

