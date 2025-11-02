  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية اليوم

2025-11-02 12:05:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
وبينت الوزارة أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا، ومدتها 45 دقيقة.
أما مدارس الفترتين فيبدأ الطابور الصباحي للفترة الصباحية الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.
ويبدأ الطابور في الفترة المسائية الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.
وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، مع إلغاء استراحة الخمس دقائق.

