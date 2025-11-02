  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان

2025-11-02 12:05:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 لبنانيين قتلوا وأصيب 3 في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان.

MENAFN02112025000208011052ID1110281176

