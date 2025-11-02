  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مركز تجاري في المكسيك

عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مركز تجاري في المكسيك

2025-11-02 12:05:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء انفجار وقع في مركز تجاري بمدينة هيرموسيلو المكسيكية، وفقا لوسائل إعلام.


MENAFN02112025000208011052ID1110281174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث