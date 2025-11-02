تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجيش الأميركي يقتل 3 بهجوم على سفينة لتهريب المخدرات في الكاريبي...
متحف دبي للفنون "دوما".. رسالة جمالية وحضارية للعالم...
كيف نموت شباباً في سن الشيخوخة؟...
الحكومة وصناعة الحياة...
تأسيس مجلس الأعمال الأردني الجورجي المشترك...
تقارير طبية الاستيقاظ المتكرر ليلا قد يشير إلى مشكلة تتطلب مراجعة الط...