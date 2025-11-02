  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

2025-11-02 12:05:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو من 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.

