مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض
وصرح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق على اللقاء الذي لم يتم الإعلان رسميا عنه بعد، بأن الاجتماع من المتوقع أن يعقد في 10 نوفمبر.
وفي وقت سابق، رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد "داعش".
وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن يوم 8 نوفمبر في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".
وكان الرئيس ترامب قد التقى بالشرع في السعودية خلال شهر مايو 2025 في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عاما، وهو لقاء شكل نقطة تحول بالنسبة لسوريا في ظل سعيها للخروج من عقود من العزلة الدولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكثر من 110 شهيداً في تصعيد إسرائيلي جديد يرفع حصيلة العدوان إلى ا...