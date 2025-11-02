مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سوف يستضيف الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة لرئيس سوري للبيت الأبيض.

وصرح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق على اللقاء الذي لم يتم الإعلان رسميا عنه بعد، بأن الاجتماع من المتوقع أن يعقد في 10 نوفمبر.

وفي وقت سابق، رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد "داعش".

وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن يوم 8 نوفمبر في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".

وكان الرئيس ترامب قد التقى بالشرع في السعودية خلال شهر مايو 2025 في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عاما، وهو لقاء شكل نقطة تحول بالنسبة لسوريا في ظل سعيها للخروج من عقود من العزلة الدولية.