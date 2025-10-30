ترامب يمنح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وهي خطوة كبيرة من شأنها أن تفتح الباب أمام سول لدخول ناد صغير من الدول التي تمتلك مثل هذه الغواصات.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم تصنيع الغواصة في حوض بناء سفن في فيلادلفيا، حيث زادت الشركات الكورية الجنوبية من استثماراتها.

والتقى ترامب مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج وغيره من قادة المنطقة خلال زيارته للدولة الآسيوية، وقال إن سول وافقت على شراء كميات هائلة من النفط والغاز الأمريكيين.

ووضع ترامب ولي اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاق تجاري في قمة في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء.

وسعى لي إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لإعادة معالجة الوقود النووي.

ويحظر على سول إعادة معالجة الوقود النووي دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "أعطيتهم الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات القديمة التي يمتلكونها الآن وتعمل بالديزل والأقل تطورا بكثير".

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن مسؤوليها لم يشاركوا في أي مناقشات مفصلة حول بناء الغواصات في فيلادلفيا.

وفي حين أن كوريا الجنوبية لديها صناعة متطورة لبناء السفن، لم يوضح ترامب مصدر تكنولوجيا الدفع اللازمة للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والتي يمتلكها حاليا عدد قليل من البلدان.

وتعمل الولايات المتحدة مع أستراليا وبريطانيا على مشروع تحصل بفضله أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية ويتضمن نقل التكنولوجيا من الولايات المتحدة.

ولم تشارك الولايات المتحدة حتى الآن تلك التكنولوجيا سوى مع بريطانيا في الخمسينيات.

وقال لي عندما التقى مع ترامب أمس الأربعاء إن السماح لكوريا الجنوبية ببناء عدة غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بأسلحة تقليدية سيقلل بشكل كبير من العبء على الجيش الأمريكي.

كما طلب دعم ترامب لإحراز تقدم ملموس في السماح لسول بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، أو تخصيب اليورانيوم، وهو أمر محظور حاليا بموجب الاتفاق النووي بين البلدين على الرغم من أن كوريا الجنوبية تمتلك مفاعلات نووية لتوليد الطاقة.