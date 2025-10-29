نتنياهو يستأنف المثول أمام المحكمة في قضايا الفساد أبذل جهودا تفوق المعتاد لحضور الجلسات!

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «يبذل جهودا تفوق المعتاد» للحضور إلى جلسات محاكمته بقضايا الفساد، كاشفا عن «اجتماع سري» عقده نتيجة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال نتنياهو ـ خلال جلسة استماع أمام المحكمة في تل ابيب ـ إنه «يبذل جهودا تفوق المعتاد» للحضور إلى هذه الجلسات.وقرر القضاة أن يدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي قاعة المحكمة بالتزامن معهم، لمنع الصحافيين من توجيه الأسئلة إليه وتصويره.وادعى نتنياهو خلال الجلسة التي عقدت يوم الاربعاء 29 الجاري أنه ذهب للنوم في الساعة 4:00 فجرا «انتهت الجلسة هنا في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهر يوم الثلاثاء. وفي الساعة الواحدة والنصف، عقدت اجتماعا في مكتبي بمقر وزارة الدفاع مع القيادة الأمنية العليا، وبعد ذلك مع محادثات مع الأميركيين. واستمرت هذه المداولات حتى الساعة السابعة مساء، ثم صعدت إلى القدس، حيث عالجت عدة قضايا».وتابع نتنياهو «في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء أجريت محادثة سرية، واجتماعا مع شخصية من المنطقة، واستمرت المحادثة ساعتين. وخصصت ساعة أخرى لمناقشة الهجمات التي وقعت في غزة. ذهبت للنوم حوالي الساعة 4:00 صباح الاربعاء، ونمت ساعتين ونصف الساعة فقط».وأضاف «عندما لا تكون هناك جلسة محكمة، أذهب للنوم في أحسن الأحوال في الساعة 1:00 فجرا، وعندما تكون هناك جلسة، اذهب للنوم في الساعة 4:00 فجرا»، مردفا «لدي قدرة على العمل تفوق ما هو مقترح، هذا صحيح، ولكن يجب فهم الهدف. أنا في أصعب منصب أو المنصب الأكثر تعقيدا، كما يقال في العالم. والجميع يرى أنني أبذل جهودا تفوق المعتاد».ورد المدعي العام يوناتان تدمور على نتنياهو بالقول «لقد قدمنا ​​موقفنا سابقا فيما يتعلق بضرورة عقد أربع جلسات استماع في الأسبوع. لقد أوضحنا أننا ندرك تماما صعوبة هذا الامر، ولكننا أوضحنا أيضا أننا سنكون مستعدين لأي قرار من المحكمة العليا. ومنذ بداية الاستجواب تم تحديد 27 جلسة، ألغيت 14 منها بالكامل. في بعض الأحيان بسبب قضايا أمنية، وفي بعض الأحيان لأن السيد نتنياهو لم يكن على ما يرام».الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة، وتشمل التهم الرئيسية الموجهة إليه: الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

