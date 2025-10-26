العمال الكردستاني يعلن سحب كل مسلحيه من تركيا وأنقرة ترحب

رحبت أنقرة بإعلان حزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، الذي تصنفه ارهابيا، سحب جميع قواته من تركيا إلى جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، في ثاني مراحل السلام بعد عملية نزع السلاح.وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ان الاعلان يشكل خطوة جديدة في مسيرة «تركيا بلا إرهاب» وتطورا إيجابيا نحو هدف إلقاء التنظيم سلاحه. وأضاف في منشور له على منصة «إن سوسيال» التركية: «هدفنا هو تعزيز السلام والأمن في بلدنا وضمان سلام واستقرار دائمين في منطقتنا. والتطورات الحاصلة في منطقتنا وتزايد حالة عدم اليقين العالمي تلقي بمسؤوليات جديدة على عاتق تركيا في الفترة المقبلة».وقال الحزب في بيان نقلته وسائل الإعلام الكردية العراقية إنه وبأمر من زعيم الحزب عبدالله أوجلان المسجون في سجن إمرلي التركي «بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا» وأكد أن الانسحاب يهدف إلى تجنب التصعيد، مع الاستعداد للانخراط في الحياة السياسية عبر قانون التحول الخاص بالحزب.وتابع أن «الحزب أنهى الكفاح المسلح وحل بنيته العسكرية بإشراف عبدالله أوجلان»، مشيرا إلى تشكيل «مجموعة السلام والمجتمع الديموقراطي» التي أعلنت الانتقال للعمل السياسي السلمي.ولفت إلى أن الحزب يسعى إلى تطبيق هدفه، وهو تحقيق سلام دائم بين الأكراد وتركيا، داعيا الجميع وخاصة النساء والشباب، إلى أن يكافحوا لنجاح عملية السلام والمجتمع الديموقراطي.وأكد قيادي في الحزب لوكالة الأنباء الفرنسية أن الإفراج عن أوجلان الزعيم التاريخي للحزب مسألة «ضرورية» لنجاح عملية السلام.وقال دفريم بالو في منطقة قنديل إن «حرية أوجلان الكاملة ضرورية جدا.. لتقدم هذه العملية بفاعلية أكبر».

MENAFN26102025000130011022ID1110250392