وزير المالية بحث القضايا ذات الأولوية للدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية

ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبدالعزيز المخيزيم في الاجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية أجاي بانغا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من القضايا ذات الأولوية للدول العربية أبرزها اعادة الإعمار والتعافي في الدول الخارجة من النزاعات، وتحقيق التوازن في تمويل المناخ بين التكيف والتخفيف بشكل عادل ومتوافق مع أولويات التنمية الوطنية للدول، بالإضافة إلى دعم البنك في دمج التحول الرقمي في استراتيجيات سوق العمل لإعداد القوى العاملة في وظائف المستقبل، ومعالجة الفجوات في البنية التحتية ورأس المال البشري وتحسين بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بسوق العمل، تطرق رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية أجاي بانغا في كلمته بأن خلال العشر سنوات القادمة سيدخل سوق العمل 1.2 مليار شاب وشابة، مما يتطلب توفير فرص عمل لهم، مؤكدا بأن 90% من فرص العمل تتأتى من القطاع الخاص، مشيرا إلى خمس قطاعات أساسية توفر فرص عمل للشباب تتمثل في البنية التحتية، قطاع الاعمال، الرعاية الصحية الأساسية، السياحة والتصنيع.

كما تطرق الاجتماع إلى اعادة اعمار قطاع غزة وأنه وفقا لتقديرات البنك الدولي بشهر فبراير 2025 تقدر بـ53 مليار دولار، كما أن البنك سيقوم بتحديد المبلغ بشكل أدق من خلال إرسال فرقه المختصة لتقييم وضع القطاع خلال الفترة القادمة، مما يتطلب حشد موارد إضافية بشكل عاجل لإعادة الإعمار.

كما رحب الاجتماع بعودة الجمهورية العربية السورية كعضو فاعل في البنك الدولي بعد تسوية متأخراتها المالية تجاه البنك.

واختتم الاجتماع بتجديد الدعوة إلى تعزيز التنوع والشمول داخل مجموعة البنك الدولي من خلال زيادة تمثيل الكفاءات العربية في مختلف المستويات الوظيفية والقيادية، تأكيدا إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الكفاءات العربية في دعم التنمية العالمية، وإيجاد بدائل مبتكرة لتعزيز موارد البنك الدولي لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة لعدد من الدول العربية وعلى رأسهم قطاع غزة، سوريا، اليمن، السودان، لبنان.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، والمنعقدة خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025.