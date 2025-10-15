صبيح المخيزيم الكويت طورت نظاما مصرفيا متينا يحظى بثقة المستثمرين عبر القارات





الكويت تدخل اليوم مرحلة حاسمة بمسيرتها الاقتصادية.. فالتنويع لم يعد خياراً بل ضرورة

النمو المستدام لا يمكن قيادته من الدولة وحدها بل عبر الشراكة مع القطاع الخاص



افتتح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم فعالية «التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة»، والتي نظمها اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع «Nsquare Capital»، في جامعة جورج واشنطن، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية والرؤساء التنفيذيين وأهم القيادات المصرفية الكويتية.وتهدف هذه الفعالية الى إبراز الدور المحوري للقطاع المالي والخاص في دعم مسار التحول، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للشراكة مع المجتمع الاستثماري الدولي، وتقديم صورة حديثة وشاملة عن الاقتصاد الكويتي، من خلال التركيز على مرتكزاته المؤسسية، وتطور البيئة التنظيمية، وانفتاحه على الشراكات والاستثمارات العالمية، فضلا عن تمتعه ببنية مالية متقدمة، ورؤية اقتصادية متوازنة، يقودها تعاون فاعل بين القطاعين العام والخاص.وفي كلمته الافتتاحية، أكد المخيزيم أن الكويت دائما رائدة بالمجال المالي بدءا من تأسيسها أحد أوائل صناديق الثروة السيادية في العالم عام 1953، وصولا إلى تطوير نظام مصرفي يتميز بالمتانة والتكامل الدولي، ويحظى بثقة المستثمرين عبر القارات، مضيفا أنه من خلال المؤسسات القوية، والتنظيم المالي الرشيد، وثقافة الاستثمار، بنت الكويت مصداقية فريدة في الأسواق الإقليمية يصعب مضاهاتها.وأضاف قائلا: «أود أن أركز على المستقبل لا الماضي، مستقبل يكون فيه التمويل والمصارف والاستثمار محركات التحول تقود التنويع والابتكار والنمو المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص والحلفاء العالميين، وان الكويت تدخل اليوم مرحلة حاسمة من مسيرتها الاقتصادية، فلم يعد التنويع خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة استراتيجية».وتابع: «وفي صميم هذا التحول تكمن قناعة راسخة بأن النمو المستدام لا يمكن أن يقاد من قبل الدولة وحدها، بل يجب أن يتم بالشراكة مع القطاع الخاص والمبتكرين والمستثمرين الذين يرون في التحول فرصة حقيقية، وان شراكتنا مع الولايات المتحدة تمثل ركنا أساسيا في هذه الرؤية، وقد قامت دائما على قيم مشتركة من الاستقرار والثقة المتبادلة، واليوم، تمتد هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعات المتقدمة، إضافة إلى التمويل والمصارف».وأضاف قائلا: «إن تدفقات الاستثمار العابر للحدود، والتعاون في التنظيم المالي، والابتكار في مجالات مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المستدام أصبحت قنوات حيوية للتعاون، ومعا، تبني المؤسسات الكويتية والأميركية جسورا من رأس المال والخبرة تدعم النمو في كلا الاقتصادين».وأكد أن هذا المنتدى ليس تجمعا بروتوكوليا، بل هو منصة عمل حقيقية تختبر فيها الأفكار، وتواءم فيها الاستراتيجيات، وتبنى فيها قنوات الاستثمار الجديدة، وان وجود القادة الماليين والأكاديميين وشركاء القطاع الخاص هنا يعكس إيماننا بأن السياسة الاقتصادية والممارسات السوقية يجب أن تسير جنبا إلى جنب.واختتم المخيزيم بالقول: «وفيما نتطلع إلى المستقبل، أثق بأن النظام المالي الكويتي بما يتمتع به من استقرار ونضج، يشكل أساسا موثوقا للمستثمرين العالميين، وما نسعى إليه اليوم هو تعاون يجمع بين الصرامة والخيال، شراكات قادرة على الصمود أمام حالة عدم اليقين، ومع ذلك تحقق الازدهار المشترك».جدير بالذكر، تأتي هذه الفعالية ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن والمنعقدة خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025.