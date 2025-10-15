عادل الماجد بنوك الكويت تتفوق على الكثير من نظرائها العالميين بالعوائد





اتجاه الكويت مؤخراً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً على المستثمرين يكرّس التزامها بالنمو المستدام

المستقبل بمنصات مالية مفتوحة يتدفق عبر رأس المال والأفكار.. والابتكار بحرية أكبر يعزز ريادة الأعمال



أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إن متانة رأس المال، ووفرة السيولة واستقرار السياسات النقدية والرقابية، تجعل من الكويت بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين العالميين، لاسيما في ظل اتجاه الكويت بالسنوات الأخيرة نحو اقتصاد أكثر تنوعا وانفتاحا على المستثمرين، بما يكرس التزامها بالنمو المستدام على المدى الطويل.وأضاف: يعزز ما سبق، استقرار الكويت المالي وامتلاكها للثروة السيادية، فضلا عن الإصلاحات الحكومية الأخيرة مثل إقرار قانون الدين العام وزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بقطاعات الصحة والطاقة المتجددة والإسكان والتكنولوجيا، موضحا أن هذه الخطوات تضع الأساس لشراكات طويلة المدى قائمة على المنفعة المتبادلة، كما أن البنوك الكويتية تتفوق على نظيراتها العالمية في العوائد، ما يعكس متانة الأسس التي تستند إليها ويعزز ثقة المستثمرين.جاء ذلك في واحدة من أهم الجلسات النقاشية بعنوان «البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية» التي أقيمت في جامعة جورج واشنطن، وبتنظيم من اتحاد مصارف الكويت، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 الأخيرة في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية وقادة العمل المصرفي على مستوى دول العالم.وحول التطورات الأخيرة في عالم الخدمات الرقمية المصرفية، قال الماجد إن الثقة والابتكار يشكلان معا أساس التطور المصرفي الحديث، مؤكدا أن النجاح في هذا التطور يتحقق من خلال نهج متوازن يعطي الأولوية للامتثال لمتطلبات التنظيم مثل أمن البيانات، والمرونة السيبرانية، وحماية المستهلك، وفي الوقت ذاته، يتيح المرونة لمواكبة احتياجات العملاء والتغيرات السوقية. وتطرق الماجد إلى تطور الأنظمة المالية والتكنولوجيا الرقمية في العقد الأخير محققة المزيد من الشمول المالي العابر للحدود، قائلا: «الأنظمة المالية المستقبلية لن تقتصر على دور الوسيط بين رأس المال والمستفيد، بل ستتطور لتصبح منصات تفاعلية تربط بين رواد الأعمال والمستثمرين والعملاء».وأضاف: «هذه المنظومات قادرة على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير وصول أسهل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إلى التمويل، كما أن الصيرفة المفتوحة Open Banking وواجهات برمجة البرمجية المفتوحة APIs يمكن أن تتيح ابتكارات عابرة للحدود تعمل بسلاسة بين الأسواق».وأشار إلى أنه مع توسع الخدمات عبر المنصات الرقمية والمنتجات المصممة خصوصا لاحتياجات الشرائح المختلفة، سيزداد مستوى القيمة والراحة المتاحة للجميع، لذا يمكن القول إن المستقبل إذن هو في منصات مالية مفتوحة يتدفق من خلالها رأس المال والأفكار والابتكار بحرية أكبر، بما يعزز ريادة الأعمال والشمول والنمو المستدام.وحول تطور دور التمويل الإسلامي في دورة الاقتصاد العالمي، قال الماجد إن التمويل الإسلامي يمتلك حضورا قويا ومتناميا في الأسواق العالمية من خلال مبادئه القائمة على الشفافية وتقاسم المخاطر والتمويل القائم على الأصول، وهي قيم تتناغم مع تطلعات المستثمرين الباحثين عن الاستقرار والعدالة.وأضاف: «من أبرز الابتكارات الصكوك الخضراء التي تربط التمويل الإسلامي باتجاهات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية حول العالم، كما أن الحوكمة الشرعية بما تحمله من انضباط ورقابة وثقة تمثل ما يبحث عنه المستثمر العالمي اليوم»، مؤكدا أن الطلب على التمويل الإسلامي يشهد نموا متسارعا بالفعل، الأمر الذي يتطلب تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المعايير العالمية مع الحفاظ على الخصوصية التي يميز بها التمويل الإسلامي نفسه».واختتم الماجد مداخلاته في الحلقة، مؤكدا أن الممارسات العالمية في مجالات مثل الصيرفة المفتوحة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات مصادر إلهام يمكن تكييفها في الكويت دون الإخلال بالهوية المحلية أو المبادئ الشرعية، كما تظهر لنا الأسواق المتقدمة أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وكيف يمكن للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية أن تشارك في بناء منظومات ابتكار متكاملة.