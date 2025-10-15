الوطني للثروات تحصد جائزة الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية

حصدت مجموعة «الوطني للثروات» جائزة الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية للعام 2025 من مجلة Private Banker International، وذلك ضمن الحفل السنوي الرابع والثلاثين لجوائز الثروة العالمية الذي أقامته المجلة في سنغافورة لتكريم أفضل المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع حول العالم. ويعكس هذا التكريم المكانة الريادية لمجموعة «الوطني للثروات» والتزامها الراسخ بتقديم حلول مصرفية خاصة وإدارة ثروات استثنائية تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتطورة لعملائها من ذوي الملاءة المالية العالية، إضافة إلى قدرتها على تحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة لعملائها، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والشفافية. وتعد جوائز Private Banker International العالمية من أكثر الجوائز موثوقية في قطاع إدارة الثروات العالمي، وتهدف إلى تسليط الضوء على البنوك وشركات إدارة الثروات التي تقدم أداء متميزا في إدارة الثروات وتظهر مرونة وابتكارا في تقديم خدمات ومنتجات واستراتيجيات استثنائية عبر مختلف المناطق، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع.وتغطي الجوائز فئات متعددة، تشمل: أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في كل منطقة (مثل الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا)، وأفضل استراتيجية لإدارة الثروات، والتميز في الابتكار الرقمي، والتميز في الاستثمار المسؤول والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأفضل تجربة عميل. وتم منح «الوطني للثروات» هذه الجائزة المرموقة استنادا إلى عدة معايير، أهمها: التميز الاستراتيجي الذي يقيس قدرة المؤسسة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والابتكار في المنتجات والخدمات والحلول المالية المخصصة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة العميل وتبسيط العمليات. كما شملت المعايير، الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الالتزام بممارسات الاستثمار المسؤول والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، إضافة إلى التميز في تجربة العميل، والانتشار الجغرافي والتأثير المؤسسي بما في ذلك حجم العمليات، والتواجد الإقليمي والدولي، والشراكات الاستراتيجية.ويبرهن الفوز بهذه الجائزة على تميز «الوطني للثروات» وتفوقها في تقديم حلول مبتكرة، وسعيها إلى مساعدة العملاء على تحقيق عوائد مجزية، ما يسهم في تعزيز ثقتهم بالمجموعة ويرسخ مكانتها كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات.كما تعكس قوة العلامة التجارية المرموقة لمجموعة «الوطني للثروات» (NBK Wealth)، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محليا ومن الأكبر إقليميا، والتي تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني، الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديرا لجهودها في القطاع المصرفي.وركزت المجموعة على تلبية احتياجات العملاء من ذوي الملاءة العالية، مع السعي إلى تحقيق نمو كبير في أصولهم المدارة وتقديم حلول مخصصة لهم، كما أبرمت شراكات إستراتيجية فاعلة لتوفير فرص استثمارية متنوعة ومختارة للعملاء مثل الشراكة مع شركة «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، مما يعزز من قدرة البنك على تقديم حلول استثمارية متكاملة.ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، إضافة إلى سعيها المستمر لبناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.

