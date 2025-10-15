صالح السلمي تحول إيفا للعمل وفق أحكام الشريعة خطوة تاريخية ومحطة محورية

علي إبراهيمأقرت الجمعية العمومية غيـر العاديــة لشركـــة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» أمس، على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتيح لها التحول إلى شركة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.وعلى هامش الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح السلمي، إن هذا القرار الاستراتيجي يأتي في إطار التوجه العام للشركة نحو تعزيز التزامها بالقيم الإسلامية وتطوير نموذج أعمالها بما يتماشى مع متطلبات جميع المستثمرين الذين يفضلون التعامل وفق الضوابط الشرعية.وأضاف ان «إيفا» ستباشر خلال المرحلة المقبلة استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، كما سيتم تشكيل هيئة شرعية مستقلة تتولى الإشراف على أعمال الشركة والتأكد من التزامها الكامل بأحكام الشريعة في جميع معاملاتها وأنشطتها.وأكد السلمي أن التحول إلى شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يعكس رؤية «إيفا» لتحقيق تنمية مستدامة وقائمة على القيم والمسؤولية الشرعية والاقتصادية، موضحا أن جميع التعاملات من بعد عملية الهيكلة كانت متوافقة مع الشريعة مما يسهل عملية الانتقال وأن تتم بسهولة ويسر.وشدد على أن التحول إلى شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يعد خطوة تاريخية ومحطة محورية بمسيرة الشركة، يأتي تلبية لتطلعات كثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بشركات خاضعة لأحكام الشريعة، ومنذ إعادة الهيكلة كل معاملاتنا المالية متوافقة مع أحكام الشريعة ومع بنوك إسلامية.وأضاف: «عند دراسة التحول لشركة متوافقة مع أحكام الشريعة وجدنا أن التحول سيكون مفيدا للكل، مفيدا للشركة بالالتزام بهذا الجانب وكذلك مفيدة للشريحة التي تتعامل مع الشركات الإسلامية وكذلك التي تتعامل مع كل الاستثمارات الموجودة بسوق الأوراق المالية، وبالتالي لا ضير على الشركة ومساهميها بأن ننتقل للموافقة مع أحكام الشريعة».وحول المنافسة بين الكيانات التقليدية والإسلامية، قال السلمي: «نحقق متطلبات الكثيرين والكويت منفتحة، وتعمل مع الكل، ونحن بلد رأسمالي منفتح على الجميع، وبالتالي وجود أدوات متعددة لصالح الكل والبلد بالنهاية، فهي قيمة مضافة لاقتصادنا الداخلي والكلي كذلك، بالتالي عملية التنافس لصالح الجميع».وحول الاكتتاب في مشروع أم الهيمان، قال: «الأمر لا يخضع لنا، نحن مساهمون ومستمرون في شركة ام الهيمان، وهذا العمل قمنا فيه 100% تقريبا، وما بقي الآن عملية الاكتتاب وهي خاصة بهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي بدورها وفق التعاقد والقانون هي التي ستقوم بإدراج هذه الأسهم بسوق الأوراق المالية والقيام بعمليات الاكتتاب للمواطنين مثل التجربتين السابقتين، وبالتالي بالنسبة لنا نحن ننتظر».وتابع قائلا: «أم الهيمان شركة ممتازة وقمنا بالدور رغم جائحة كورونا التي أخرتنا نحو 13 شهرا، ومع ذلك قمنا بالعمل الذي يعد أيقونة، وأنا كمواطن كويتي قبل ان أكون مسؤولا في الشركة أفتخر بما تحقق، لأن هذا كان من المفترض أن يحدث قبل 40 سنة».

