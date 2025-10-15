مروة الجعيدان التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية للاستقرار والنمو

سلطان العبداناستضافت الكويت أمس الاجتماع التحضيري (61) لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تترأس أعماله، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية وأعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس ومتابعة القوانين التجارية المحدثة في الدول الأعضاء.وسيبحث أيضا المشاركون في الاجتماع، قانون المنافسة لدول المجلس، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الإلكترونية والرقمية، إلى جانب السجل التجاري في نقاط الدخول الأولى لأغراض الفسح الجمركي ومهام لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حتى نهاية عام (2026). وخلال كلمتها الافتتاحية للاجتماع، أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والنمو والقدرة على مواجهة المستجدات بكفاءة واقتدار. وأضافت أن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات متسارعة وظروفا دقيقة تتسم بالتحدي والتقلب بفعل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد بتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة. وأوضحت أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصا واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية، مؤكدة أن مسؤوليتنا في هذه المرحلة تحتم علينا العمل على تمكين الكوادر الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دول المجلس من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. وذكرت الجعيدان أن مسؤولياتنا تحتم عليما أيضا تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح دولنا وشعوبنا. وأكدت أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يعبر عن المصلحة الخليجية المشتركة ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية. وقالت: «نتابع جميعا بكل اهتمام التطورات الإيجابية في مشاريع الربط البري بين دول المجلس ولاسيما مشروع الربط السككي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية» الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري الخليجي ويسهم في اختصار المسافات وخفض التكاليف ورفع كفاءة حركة التجارة البينية.

