  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الذهب يتجاوز 4.200 دولار للأونصة لأول مرة - جريدة الوطن السعودية

الذهب يتجاوز 4.200 دولار للأونصة لأول مرة - جريدة الوطن السعودية

2025-10-15 11:00:38
(MENAFN- Al Watan) شهد سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع موجة صعود استثنائية، تمكن خلالها المعدن النفيس من تجاوز مستوى 4.200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، هذا الارتفاع القياسي يؤكد تحولاً كبيرًا في تفضيلات المستثمرين العالميين، حيث تزايدت التدفقات الكبيرة نحو الأصول الملاذات الآمنة، وذلك في ظل انخفاض جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت وتراجع الثقة في بعض الأسواق المالية الرئيسية، وقد تأثرت أسعار الذهب محليًا في السعودية بالتقلبات العالمية بشكل مباشر، حيث أظهرت البيانات الفنية أن جرام الذهب صعد إلى حوالي 503.82 ريالاً خلال تعاملات أمس، مؤكدًا استمرار الزخم الصاعد للمعدن النفيس.
عوامل الارتفاع
يعود هذا الصعود المذهل للذهب حسب تقارير اقتصادية إلى تضافر عدد من المحفزات الاقتصادية والجيوسياسية المتزامنة، حيث لعبت توقعات تخفيض الفائدة من الاحتياطي الأمريكي دورًا محوريًا، إذ أن أي خفض في تكلفة الاقتراض يقلل من تكلفة الفرص البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن حماية لرؤوس أموالهم.
كما كان لتصاعد التوترات العالمية والنزاعات التجارية أثر عميق في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بامتياز ضد المخاطر النظامية وعدم اليقين، بالإضافة إلى عامل الطلب المؤسسي الثابت، المتمثل في عمليات شراء البنوك المركزية حول العالم، والزيادة الكبيرة في الاستثمار المضمون عبر صناديق الذهب العالمية المتداولة، هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحويل الزخم بشكل كامل إلى جانب المشتريين، واضعة الذهب في دائرة التوقعات الصاعدة قصيرة إلى متوسطة الأجل.
مرونة الطلب المحلي
على الرغم من الارتفاع الكبير والمستمر في الأسعار العالمية، أظهر الطلب على الذهب في السوق السعودي مرونة وقوة لافتة، فسجل الطلب على المجوهرات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 35% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع المحللون أن يحافظ الذهب على قدرته على استقطاب المزيد من الزخم الصعودي، شريطة أن يحافظ على مستويات الدعم الفني والإيجابية المحيطة في الأسواق، وفي هذا السياق، رفعت بنوك استثمار عالمية كبرى، مثل ((بانك أوف أمريكا))، توقعاتها لأسعار الذهب لتصل إلى 5.000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.
ومن الناحية الفنية، يشير تحليل الأسعار إلى أن كسر المقاومة الحالية قد يدفع السعر للارتفاع صوب نطاقات أعلى تتراوح بين 4.300 و4.400 دولار، فيما يظل الدعم القوي محصورًا بين 4.100 و4.050 دولارا، وعلى الرغم من الإشارة إلى احتمال حدوث تصحيح طفيف على المدى الأسبوعي نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن الاتجاه العام البعيد لا يزال مائلاً بقوة نحو الصعود.

MENAFN15102025000089011017ID1110203406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث