المغرب يبلغ نهائي كأس العالم للشباب بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح

MENAFN - Al-Bayan) تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1 بعدما تقدما المنتخب المغربي وتعادل نظيره الفرنسي، ليحقق المنتخب العربي إنجازا تاريخيا ويتأهل للنهائي بانتظار الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي تقام في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وثالث أفريقي يتأهل لنهائي مونديال الشباب بعد كل من نيجيريا وغانا.

تقدم منتخب المغرب عن طريق ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 32 ونفذها ياسر زابيري لتصطدم بالقائم ثم الحارس الفرنسي ليساندرو أولميتا وتدخل الشباك.وظل المنتخب المغربي صاحب الأفضلية في الشوط الأول باستثناء فرصة فرنسية تصدى لها الحارس يانيس بن شاوش.

وفي الدقيقة 52 نجح منتخب فرنسا في تعديل النتيجة عن طريق ميشال الذي تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة في الشباك.

وطالب المنتخب المغربي باحتساب ركلة جزاء أخرى نتيجة وجود لمسة يد ضد مدافع فرنسا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف المنتخب الفرنسي خلال الوقت الإضافي كانت من نصيب راني نزينجولا لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي ركلات الترجيح دفع مدرب المغرب بالحارس البديل بومسعودي، وأهدر المنتخب الفرنسي ركلتي ترجيح، مقابل ركلة للمغرب، ليفوز الأخير إجمالا ويتأهل للمباراة النهائية.