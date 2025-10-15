"حماس".. العدو الشقيق!

MENAFN - Al-Bayan) قيام حماس بممارسة العنف والدماء مرة أخرى ضد معارضيها من سكان غزة هو أكبر خطأ جديد يمكن أن ترتكبه بعد قرار 7 أكتوبر 2023.

قامت حماس بإعدام جماعي لمجموعة من الشباب تحت دعوى أنهم خانوا القضية الفلسطينية، وعملوا كعملاء لإسرائيل، وأرشدوا عن أماكن للأنفاق والمخازن السرية للحركة ولكتائب القسام.

تمت عمليات الإعدام في الشارع جهاراً نهاراً دون أي إجراء قانوني ودون توفر شروط أي نوع من المحاكمات العادلة. كانت حماس هي جهة الاتهام والتحقيق والحكم النهائي، وتنفيذ الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص.

وانتشرت قوات حماس التي خرجت من الأنفاق لتظهر في شوارع القطاع، وتفرض السيطرة على السكان الآن، وتتحكم في شؤون البلاد والعباد، وحجم نوعية المساعدات الإنسانية المرسلة من العالم.

وكأن الشعب الفلسطيني في غزة بحاجة إلى ظلم جديد واستبداد إضافي بعدما ذاق الذل والتدمير والتجويع والتشريد، ولكن هذه المرة ليس من إسرائيل لكن من ((الشقيق الفلسطيني))، الذي يتشدق ليل نهار بشعارات دينية. لا حول ولا قوة إلا بالله.