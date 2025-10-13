إيفست تدعم الاعمال المستقبلية والتكنولوجيا المالية فن تك في دبي

MENAFN - Al-Bayan) ">استضاف متحف المستقبل فعالية استثنائية نظمتها شركة إيفست احتفاءً بنجاح أربعة مواسم من بودكاست إيفست توك، الذي شكّل على مدار الأعوام الماضية منصة فريدة تجمع بين الاقتصاد الرقمي، التكنولوجيا، والإعلام في حوار واحد يربط المعرفة بالتطبيق.

ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه لشركة وساطة مالية رقمية تُقيم فعالية في متحف المستقبل، ما يرسّخ مكانة إيفست كأحد روّاد الابتكار في قطاع التداول الرقمي، ويؤكد دور دبي كمركز إقليمي لصناعة الأفكار المستقبلية والتكنولوجيا المالية فن تك.

وقال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيفست: "إيفست توك لم يكن يوماً مجرد برنامج حواري، بل مساحة لربط التكنولوجيا بالإنسان. على مدار أربعة مواسم، أثبتنا أن الحوار يمكن أن يغيّر طريقة تفكير الأجيال الجديدة بالاقتصاد والاستثمار. اختيار متحف المستقبل هو تتويج لهذا النهج، ورسالة واضحة بأن مستقبل التداول يبدأ من حيث يلتقي الإبداع بالمعرفة.”

وأضاف حسن أن الحدث في متحف المستقبل يمثّل خطوة جديدة في رحلة الشركة نحو إعادة تعريف العلاقة بين التكنولوجيا المالية والمجتمع مشيراً إلى أن إيفست تؤمن بأن التواصل الفعّال بين الخبراء والجمهور هو ما يصنع الفارق الحقيقي في وعي المستثمرين."

منذ إطلاقه، قدّم البودكاست أكثر من 40 متحدث من مختلف المجالات عبر 4 مواسم متتالية، استضاف خلالها نخبة من المحللين، المستثمرين، الإعلاميين، وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.

تناولت الحلقات مواضيع محورية حول الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، العقارات، العملات الرقمية، الإعلام المالي، والاستثمار المستدام، وغيرها من المواضيع التي ساهمت في بناء حوار واعٍ ومبسّط مع الجمهور حول التحوّلات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم.

الفعالية المرتقبة شكلت ملتقى فريداً جمع أكثر من 150 ضيف من المستثمرين، صناع القرار، الإعلاميين، وصناع المحتوى، يتبادلون فيه التجارب والأفكار حول مستقبل الاستثمار الرقمي، ودور الإعلام في صناعة الوعي المالي في العالم العربي.

اختيار متحف المستقبل كموقع لهذا الحدث لا يحمل رمزية فقط، بل يعكس رؤية تتلاقى مع فلسفة إيفست توك. فالمتحف، الذي استقبل منذ افتتاحه أكثر من مليوني زائر من 170 دولة، يُعد اليوم من أهم مراكز الابتكار في المنطقة والعالم، ويحتضن فعاليات تستشرف التحوّلات في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والاقتصاد المعرفي.

وبإقامة هذا الحدث في فضاء يجمع العلم، التقنية، والإبداع الإنساني، تؤكد إيفست التزامها بدفع الحوار الاقتصادي نحو آفاق جديدة أكثر شمولاً وتقدّماً ويثبت أن الحوار المستمر والشفافية في طرح الأفكار هو ما يصنع الثقة، وأن المستقبل تماماً كما يجسّده متحف المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.