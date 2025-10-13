خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه في الهند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتحت السلطات الهندية تحقيقًا في حادثة مروعة تعرض فيها رجل يُدعى دينيش (28 عامًا)، ويعمل ممثلاً طبياً، لحروق خطيرة بعد أن سكبت عليه زوجته زيتًا مغليًا ممزوجًا بمسحوق الفلفل الحار أثناء نومه، في منطقة مادانجير بالعاصمة نيودلهي.



وقع الحادث فجر 2 أكتوبر، حيث استيقظ دينيش على ألم شديد ليجد زوجته، سادانا، تسكب الزيت على وجهه وجذعه، ثم ترشّ مسحوق الفلفل على جروحه، وتهدده بسكب المزيد إن حاول طلب المساعدة. وبعد أن استنجد بالجيران، تدخل مالك المنزل للسماح لهم بالدخول، ونُقل الضحية إلى مستشفى سافدارجونغ في حالة حرجة.



الزوجان متزوجان منذ 8 سنوات ولديهما طفلة عمرها 6 أشهر، وكانا يواجهان خلافات متكررة وصلت في وقت سابق إلى الشرطة. وقد سجل مركز شرطة أمبيدكار ناجار قضية ضد الزوجة، وتستمر التحقيقات في ملابسات الحادث ودوافعه.

ارم نيوز