الاحتلال يستدعي أهالي الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم للتحقيق

2025-10-13 03:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عائلات العديد من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، ضمن اتفاق وقف اطلاق النار، إلى مركز تحقيق غرب مدينة القدس المحتلة.
وبدأت صباح الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وبحسب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة على دفعتين ويبلغ عددهم 20 شخصا، إضافة إلى تسليم 28 جثة، تدريجيا، بحسب التقدم الذي سيحدث لاستخراجها من تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.
في المقابل تفرج سلطات الاحتلال عن 250 أسيرا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، و1718 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

MENAFN13102025000208011052ID1110186705

