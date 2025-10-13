  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
شاهد لحظة تحطم هليكوبتر على شاطئ في لوس أنجلوس وإصابة عدة أشخاص

2025-10-13 03:07:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحطمت طائرة هليكوبتر ظهر السبت على شاطئ هنتنغتون في لوس أنجلوس، أثناء تواجد المصطافين، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.


وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطائرة وهي تدور فجأة في الهواء قبل اصطدامها بأشجار نخيل وسلّم قريب من الشاطئ، وسط ذهول المصطافين الذين شاهدوا الحادث لحظة وقوعه.


وأكدت السلطات أن اثنين من ركاب الطائرة أُخرجوا بأمان من الحطام، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص كانوا على الطريق المجاور. وسارعت فرق الإطفاء والشرطة إلى الموقع، وقدّمت الإسعافات الأولية قبل نقل المصابين إلى المستشفى.


ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته. وأفادت إدارة الإطفاء بأن المروحية كانت تشارك في فعالية "Cars N Copters" الخيرية التي كان من المقرر تنظيمها الأحد.

ارم نيوز

MENAFN13102025000208011052ID1110186704

