الامن يكشف تفاصيل الحريق في السوق الشعبي بمنطقة النصر - فيديو

2025-10-13 03:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شب حريق فجر اليوم في معرش خضار السوق الشعبي بمنطقة النصر شرق العاصمة عمان .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري لم ينتج عن الحريق اي إصابات وتم إخماده من قبل كوادر الدفاع المدني، فيما حضر فريق مسرح الجريمة وتم إجراء اللازم من قبلهم وبوشرت التحقيقات.

