كيفية صنع سلايم صحي وآمن بالصابون السائل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- السلايم هو مادة لزجة ومرنة يُمكن شدها وتمديدها، ويُعتبر من أشهر الألعاب التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء. بالإضافة إلى أنه ممتع، يساعد اللعب بالسلايم في تخفيف التوتر وتنمية مهارات الإبداع والتركيز. يمكن صنع السلايم بسهولة في المنزل باستخدام مواد بسيطة مثل الصابون السائل، والنشا، وألوان الطعام، مما يجعله مشروعًا علميًا ممتعًا وتعليميًا في نفس الوقت.

طريقة عمل السلايم بالصابون السائل

المواد المطلوبة:

نصف كوب (60 مل) صابون يدين سائل

ربع ملعقة صغيرة سكر

ألوان طعام حسب الرغبة

رائحة عطرية (اختياري)

وعاء صغير

ملعقة أو عود صغير

وعاء محكم الإغلاق



طريقة التحضير:

ضع نصف كوب من الصابون السائل في الوعاء.

أضف قطرة من لون الطعام والرائحة العطرية إن رغبت.

أضف ربع ملعقة صغيرة من السكر (يمكن استبداله بالملح أو صودا الخبز).

حرك المكونات جيدًا لمدة 30-45 ثانية حتى يمتزج الخليط ويصبح لزجًا.

اسكب السلايم في وعاء محكم الإغلاق، واتركه في مكان آمن لمدة يومين حتى يتماسك.

قبل اللعب، ضع الوعاء في الفريزر لمدة ساعة.



نصائح:

لا تستخدم بيكنغ بودر بدل السكر.

تجنب السكر البودرة أو البني.

يفضل التخلص من السلايم بعد يومين لأن قوامه يتغير

