كيفية صنع سلايم صحي وآمن بالصابون السائل

كيفية صنع سلايم صحي وآمن بالصابون السائل
طريقة عمل السلايم بالصابون السائل
المواد المطلوبة:
نصف كوب (60 مل) صابون يدين سائل
ربع ملعقة صغيرة سكر
ألوان طعام حسب الرغبة
رائحة عطرية (اختياري)
وعاء صغير
ملعقة أو عود صغير
وعاء محكم الإغلاق
طريقة التحضير:
ضع نصف كوب من الصابون السائل في الوعاء.
أضف قطرة من لون الطعام والرائحة العطرية إن رغبت.
أضف ربع ملعقة صغيرة من السكر (يمكن استبداله بالملح أو صودا الخبز).
حرك المكونات جيدًا لمدة 30-45 ثانية حتى يمتزج الخليط ويصبح لزجًا.
اسكب السلايم في وعاء محكم الإغلاق، واتركه في مكان آمن لمدة يومين حتى يتماسك.
قبل اللعب، ضع الوعاء في الفريزر لمدة ساعة.
نصائح:
لا تستخدم بيكنغ بودر بدل السكر.
تجنب السكر البودرة أو البني.
يفضل التخلص من السلايم بعد يومين لأن قوامه يتغير
