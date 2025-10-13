  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام

2025-10-13 03:07:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ستوقّع دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة وثيقةً ضامنةً للاتفاق في قمة ستُعقد اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ المصري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس".
وقال الدبلوماسي الذي أُبلِغ بمراسم التوقيع مشترطًا عدم كشف هويته، إن "الموقّعين سيكونون الأطراف الضامنة، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستُوقَّع خلال القمة التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.
وتُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد قليل، قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.

