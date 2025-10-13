403
فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ستوقّع دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة وثيقةً ضامنةً للاتفاق في قمة ستُعقد اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ المصري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس".
وقال الدبلوماسي الذي أُبلِغ بمراسم التوقيع مشترطًا عدم كشف هويته، إن "الموقّعين سيكونون الأطراف الضامنة، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستُوقَّع خلال القمة التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.
وتُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد قليل، قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.
