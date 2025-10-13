إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن" (Run Jordan) بالتعاون مع إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن خطة الإغلاقات والتحويلات المرورية التي ستُنفّذ في العاصمة عمّان، تزامناً مع انطلاق برومين ماراثون عمان يوم الجمعة المقبل.



وبيّنت الجمعية أنه سيتم إغلاق الطريق الممتد من مجمع رغدان الجديد مروراً بشارع الجيش باتجاهيْه، والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، مروراً بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباقي الـ 42 كم (الفردي/التتابع) و21 كم.



كما سيتم إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، إضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.



وتشمل الإغلاقات كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى منطقة الساحة الهاشمية، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.