200 جندي أميركي سيشرفون على تطبيق اتفاق غزة وتوسيع نطاق عمل غزة الإنسانية

200 جندي أميركي سيشرفون على تطبيق اتفاق غزة وتوسيع نطاق عمل غزة الإنسانية
وقال مسؤول كبير للصحافيين إنّ الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، ((سيكون لديه في البداية مئتي شخص على الأرض. سيكون دوره هو الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وجود انتهاكات)).
وأضاف أنّ مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكا وربّما أيضا إماراتيين سيتمّ إلحاقهم بالفريق، بينما قال مسؤول أميركي كبير ثانٍ إنّه ((لا نيّة لإرسال أي جنود أميركيين إلى داخل غزة)).
وأوضح مسؤولون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل غير مصرح الكشف عنها، إن القيادة المركزية الأميركية ستنشئ ((مركز تنسيق مدني عسكري)) في إسرائيل من شأنه أن يساعد في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وكذلك المساعدات اللوجستية والأمنية إلى الأراضي التي مزقتها حرب استمرت عامين.
والتقى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، للتأكد من تنفيذ خطة ترمب.
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة ((واشنطن بوست)) الأميركية إن ((مؤسسة غزة الإنسانية)) المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تستعد لإقامة موقع جديد لتوزيع المساعدات في شمال القطاع، وإنه لم يُطلب منها تقليص عملياتها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُطّلع على عمليات المؤسسة قوله إنه لم يُطلب من العاملين معها تقليص عملياتهم، مضيفا أنه حتى في حال تفكيك عمليات المؤسسة في نهاية المطاف، فإن عمليات التوزيع التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى ستستغرق بعض الوقت حتى تستعيد زخمها، نظرا لتدمير العديد من منشآتها في غزة.
وأعلنت المؤسسة في بيان لها أن عمليات الإغاثة مستمرة دون انقطاع وسط مفاوضات وقف إطلاق النار.
كان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي قد قال في مقابلة مع صحيفة (هآرتس) إنه لا يتصور أن يتم إغلاق ((مؤسسة غزة الإنسانية)) كجزء من تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف إطلاق النار.
