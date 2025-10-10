مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، "وافقت الحكومة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. الآن، خلال 24 ساعة، سيكتمل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وسيبدأ إطلاق سراح الرهائن".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الجمعة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف لمدة 72 ساعة، كما سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن تنفيذ المقترح يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط، والبدء الفوري بدخول المساعدات الإنسانية وفق ما نصّت عليه اتفاقية 19 كانون الثاني/يناير كحد أدنى.
