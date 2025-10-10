  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة

2025-10-10 02:03:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.


وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، "وافقت الحكومة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. الآن، خلال 24 ساعة، سيكتمل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وسيبدأ إطلاق سراح الرهائن".


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الجمعة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف لمدة 72 ساعة، كما سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.


وأضافت أن تنفيذ المقترح يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط، والبدء الفوري بدخول المساعدات الإنسانية وفق ما نصّت عليه اتفاقية 19 كانون الثاني/يناير كحد أدنى.

MENAFN10102025000208011052ID1110176908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث