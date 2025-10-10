مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.



وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، "وافقت الحكومة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. الآن، خلال 24 ساعة، سيكتمل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي وسيبدأ إطلاق سراح الرهائن".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الجمعة أن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستتوقف لمدة 72 ساعة، كما سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.



وأضافت أن تنفيذ المقترح يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط، والبدء الفوري بدخول المساعدات الإنسانية وفق ما نصّت عليه اتفاقية 19 كانون الثاني/يناير كحد أدنى.