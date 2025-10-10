رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة

رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة
وقصفت قوات الاحتلال منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعدة قذائف مدفعية، تزامنا مع تحليق طيران مسير في أجواء المدينة.
وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية عنفية وسط مدينة خان يونس، فجرا.
كما شهد شرق مدينة غزة، غارة لطائرات الاحتلال وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من طائرات مروحية.
وكانت، حكومة الاحتلال قد صادقت في وقت متأخر من الليلة الماضية، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سيدات يد الأهلي فى مواجهة بطل الكاميرون ببطولة أفريقيا اليوم...
كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة...
محرز يحدد موعد اعتزاله الدولي بعبارة (أنا لست رونالدو)...