رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مدينتي خان يونس وغزة، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.



وقصفت قوات الاحتلال منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعدة قذائف مدفعية، تزامنا مع تحليق طيران مسير في أجواء المدينة.



وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية عنفية وسط مدينة خان يونس، فجرا.



كما شهد شرق مدينة غزة، غارة لطائرات الاحتلال وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من طائرات مروحية.



وكانت، حكومة الاحتلال قد صادقت في وقت متأخر من الليلة الماضية، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.