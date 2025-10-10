  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة

رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة

2025-10-10 02:03:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مدينتي خان يونس وغزة، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.


وقصفت قوات الاحتلال منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعدة قذائف مدفعية، تزامنا مع تحليق طيران مسير في أجواء المدينة.


وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية عنفية وسط مدينة خان يونس، فجرا.


كما شهد شرق مدينة غزة، غارة لطائرات الاحتلال وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من طائرات مروحية.


وكانت، حكومة الاحتلال قد صادقت في وقت متأخر من الليلة الماضية، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

MENAFN10102025000208011052ID1110176906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث