محكمة ألمانية تنظر في دعوى جماعية ضد ميتا بعد تسريب بيانات

محكمة ألمانية تنظر في دعوى جماعية ضد ميتا بعد تسريب بيانات
ويسعى الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك من خلال الدعوى الجماعية إلى تمكين المتضررين من المطالبة بتعويضات من شركة "ميتا"، الشركة الأم الدولية لفيسبوك في إيرلندا، بسهولة أكبر مما كان عليه في السابق.
ووفقا لمراكز حماية المستهلك، فقد انضم أكثر من 14 ألف شخص إلى الدعوى الجماعية حتى بداية أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن تناقش المحكمة خلال جلسة الاستماع اليوم ما إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى من الأساس. ولا يزال غير واضح المدة التي سيستغرقها سير الإجراءات. ووفقا لما أعلنته المحكمة مسبقا، ليس من المتوقع صدور قرار في نهاية الجلسة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد منفصل للنطق بالقرار.
