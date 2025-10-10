محكمة ألمانية تنظر في دعوى جماعية ضد ميتا بعد تسريب بيانات

MENAFN - Al-Bayan) ">بعد عملية سرقة بيانات واسعة النطاق من موقع فيسبوك في عامي 2018 و2019، تنظر المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورج الألمانية اليوم الجمعة في دعوى جماعية ضد شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك.

ويسعى الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك من خلال الدعوى الجماعية إلى تمكين المتضررين من المطالبة بتعويضات من شركة "ميتا"، الشركة الأم الدولية لفيسبوك في إيرلندا، بسهولة أكبر مما كان عليه في السابق.

ووفقا لمراكز حماية المستهلك، فقد انضم أكثر من 14 ألف شخص إلى الدعوى الجماعية حتى بداية أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تناقش المحكمة خلال جلسة الاستماع اليوم ما إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى من الأساس. ولا يزال غير واضح المدة التي سيستغرقها سير الإجراءات. ووفقا لما أعلنته المحكمة مسبقا، ليس من المتوقع صدور قرار في نهاية الجلسة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد منفصل للنطق بالقرار.