الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن على التوالي

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3977.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3992.40 دولارا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وخفضا آخر في ديسمبر، وذلك بواقع 95 بالمئة و82 بالمئة على التوالي.

وتأثرت الأسواق هذا الأسبوع بالاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، وهي عوامل ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على الذهب كملاذ آمن.

وتجاوز الذهب عتبة الأربعة آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى يوم الأربعاء، ووصل لمستوى غير مسبوق عند 4059.05 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقفزت أسعاره بنحو 52 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 49.70 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولار أمس الخميس. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1625.30 دولارا. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1426 دولارا.