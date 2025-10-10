الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن على التوالي

الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن على التوالي
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3977.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3992.40 دولارا.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وخفضا آخر في ديسمبر، وذلك بواقع 95 بالمئة و82 بالمئة على التوالي.
وتأثرت الأسواق هذا الأسبوع بالاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، وهي عوامل ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على الذهب كملاذ آمن.
وتجاوز الذهب عتبة الأربعة آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى يوم الأربعاء، ووصل لمستوى غير مسبوق عند 4059.05 دولارا.
وعادة ما يُنظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقفزت أسعاره بنحو 52 بالمئة منذ بداية العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 49.70 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولار أمس الخميس. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1625.30 دولارا. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1426 دولارا.
