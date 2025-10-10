تغير طفيف في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة

تغير طفيف في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.63 دولارا للبرميل.
ووقعت إسرائيل وحركة حماس اتفاقا لوقف إطلاق النار أمس الخميس، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وبموجب الاتفاق، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، سيتوقف القتال وستنسحب إسرائيل جزئيا من غزة وستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب مقابل مئات المعتقلين المسجونين لدى إسرائيل.
وكانت الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد مكاسب بنحو واحد في المئة يوم الأربعاء بسبب تعثر إحراز تقدم في اتفاق سلام لأوكرانيا والذي يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم قد تستمر.
وعلى أساس أسبوعي، لا تزال أسعار الخامين مرتفعة بنحو 1.2 بالمئة بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي.
وقال دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة اليوم الجمعة إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين والتي زادت من احتمالات اضطراب إمدادات النفط.
وأضاف "أعاد هذا (الاتفاق) التركيز إلى الفائض النفطي الوشيك، إذ تمضي أوبك قدما في إلغاء تخفيضات الإنتاج".
ويخشى المستثمرون أيضا من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة قد يضعف الاقتصاد الأمريكي ويتسبب في أضرار للطلب على النفط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سيدات يد الأهلي فى مواجهة بطل الكاميرون ببطولة أفريقيا اليوم...
كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة...
محرز يحدد موعد اعتزاله الدولي بعبارة (أنا لست رونالدو)...