تغير طفيف في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة إثر تلاشي علاوة مخاطر الحرب في السوق بعد موافقة إسرائيل وحركة (حماس) على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.63 دولارا للبرميل.

ووقعت إسرائيل وحركة حماس اتفاقا لوقف إطلاق النار أمس الخميس، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وبموجب الاتفاق، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، سيتوقف القتال وستنسحب إسرائيل جزئيا من غزة وستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب مقابل مئات المعتقلين المسجونين لدى إسرائيل.

وكانت الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد مكاسب بنحو واحد في المئة يوم الأربعاء بسبب تعثر إحراز تقدم في اتفاق سلام لأوكرانيا والذي يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم قد تستمر.

وعلى أساس أسبوعي، لا تزال أسعار الخامين مرتفعة بنحو 1.2 بالمئة بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة اليوم الجمعة إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين والتي زادت من احتمالات اضطراب إمدادات النفط.

وأضاف "أعاد هذا (الاتفاق) التركيز إلى الفائض النفطي الوشيك، إذ تمضي أوبك قدما في إلغاء تخفيضات الإنتاج".

ويخشى المستثمرون أيضا من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة قد يضعف الاقتصاد الأمريكي ويتسبب في أضرار للطلب على النفط.