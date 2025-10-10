المؤشر نيكاي الياباني يتراجع وسط جني أرباح

MENAFN - Al-Bayan) ">تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد موجة صعود سريعة وقبل عطلة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام، في حين قفز سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بعد أن سجلت أرباحا قياسية.

وبحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكاي 0.9 بالمئة إلى 48117.92. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.62 بالمئة إلى 3205.05.

وصعد نيكاي خمسة في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بعد أن اقتربت ساناي تاكايتشي من أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة، مما عزز التوقعات بعودة التحفيز المالي والسياسة النقدية فائقة التيسير.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.74 بالمئة ليصبح صاحب أكبر ضغط هبوطي على المؤشر نيكاي. وانخفضت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع تراجع سهمي أدفانتست وطوكيو إلكترون اثنين بالمئة و1.5 بالمئة على التوالي.

وارتفع المؤشر نيكاي بحوالي ستة آلاف نقطة من المستوى المنخفض الذي سجله في الثالث من سبتمبر وحتى الجلسة السابقة. وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية إن 70 بالمئة من المكاسب جاءت من ارتفاع الشركات الثلاث.

وقفز سهم فاست ريتيلينج 6.3 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي، بعد أن سجلت أرباحا قياسية مرتفعة في السنة المنتهية في أغسطس وتوقعت تحقيق أرباح قياسية للعام الخامس على التوالي في السنة المالية 2026 بسبب توسعها القوي في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء مؤشر واحد. وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 0.59 بالمئة.