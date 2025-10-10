  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.6‭ ‬درجات قبالة الفلبين

تحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.6‭ ‬درجات قبالة الفلبين

2025-10-10 12:03:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 7.6 درجات ضرب جنوب البلاد اليوم الجمعة، وأصدر تحذيرا من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وحذر المعهد من احتمال وقوع أضرار وتوابع عقب الزلزال الذي جاء مركزه في المياه قبالة بلدة ماناي في دافاو أورينتال بمنطقة مينداناو. وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وحث المعهد سكان المدن الساحلية في وسط وجنوب الفلبين على الانتقال على الفور لمناطق مرتفعة أو الابتعاد عن السواحل.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.

وذكر المعهد أنه من المتوقع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من متر واحد فوق مستوى المد والجزر الطبيعي خلال الساعتين القادمتين.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ذكر أن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجات وأنه كان على عمق 58 كيلومترا.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

MENAFN10102025000110011019ID1110176733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث