تحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.6‭ ‬درجات قبالة الفلبين

MENAFN - Al-Bayan) ">ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 7.6 درجات ضرب جنوب البلاد اليوم الجمعة، وأصدر تحذيرا من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وحذر المعهد من احتمال وقوع أضرار وتوابع عقب الزلزال الذي جاء مركزه في المياه قبالة بلدة ماناي في دافاو أورينتال بمنطقة مينداناو. وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وحث المعهد سكان المدن الساحلية في وسط وجنوب الفلبين على الانتقال على الفور لمناطق مرتفعة أو الابتعاد عن السواحل.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.

وذكر المعهد أنه من المتوقع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من متر واحد فوق مستوى المد والجزر الطبيعي خلال الساعتين القادمتين.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ذكر أن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجات وأنه كان على عمق 58 كيلومترا.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.