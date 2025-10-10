انقطاع الكهرباء عن شرق كييف بأسره إثر هجوم روسي

403
انقطاع الكهرباء عن شرق كييف بأسره إثر هجوم روسي
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فجر الجمعة أنّ التيار الكهربائي انقطع عن شرق العاصمة الأوكرانية بأسره إثر ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة في مناطق عدة من أوكرانيا.
وقال رئيس البلدية عبر تطبيق تلغرام إنّ "الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضاً في شبكة المياه".
