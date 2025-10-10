  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انقطاع الكهرباء عن شرق كييف بأسره إثر هجوم روسي

2025-10-10 12:03:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فجر الجمعة أنّ التيار الكهربائي انقطع عن شرق العاصمة الأوكرانية بأسره إثر ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة في مناطق عدة من أوكرانيا.

وقال رئيس البلدية عبر تطبيق تلغرام إنّ "الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضاً في شبكة المياه".

