اليوم.. نوبل تعلن الفائز بجائزة السلام وترامب يترقب نتيجة حملته

MENAFN - Al-Bayan) ">من المقرر إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 اليوم الجمعة في عام هيمنت عليه حملة مستمرة منذ أشهر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بما يمكن القول إنها أرفع جوائز العالم.

ويعبر ترامب صراحة عن رغبته في الحصول على الجائزة التي فاز بها أربعة من أسلافه، وهم باراك أوباما في 2009 وجيمي كارتر في 2002 وودرو ويلسون في 1919 وثيودور روزفلت في 1906.

وفازوا جميعا بالجائزة أثناء وجودهم في مناصبهم باستثناء كارتر، وجرى اختيار أوباما للفوز بالجائزة بعد أقل من ثمانية أشهر من توليه المنصب، وهو نفس الحال مع ترامب حاليا.

لكن عندما يتوجه يورجن فاتنه فريدنس رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل إلى الميكروفون في معهد نوبل النرويجي بأوسلو في الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش، يستبعد الخبراء في الجائزة تماما نطق اسم ترامب.

* اتفاق غزة ربما جاء متأخرا للغاية للتأثير على جائزة هذا العام

أعلن ترامب يوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، في إطار المرحلة الأولى من مبادرته لإنهاء الحرب في القطاع.

لكن بحسب صحيفة فيردينس جانج النرويجية اليومية فإن اللجنة اتخذت قرارها يوم الاثنين، أي قبل إعلان الاتفاق، وحتى لو كان أعضاؤها الخمسة على علم بالأمر قبل اتخاذ قرارهم بشأن جائزة هذا العام، فمن المستبعد أن يتسرعوا في اتخاذ قرار يقضون عادة عدة أشهر في مناقشته.

ويرى أصحاب الخبرة في جائزة نوبل أن فوز ترامب مستبعد للغاية، وأرجعوا هذا إلى ما يعتبرونه جهوده لتفكيك النظام العالمي الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية والذي يحظى بتقدير كبير من لجنة نوبل.

تعتمد اللجنة النرويجية لجائزة نوبل والمكونة من خمسة أعضاء على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل أساسا لقراراتها. وتشكل الوصية الأساس أيضا لجوائز نوبل في الأدب والكيمياء والفيزياء والطب.

وتقول نينا جرايجر مديرة معهد أبحاث السلام في أوسلو إن انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 وحربه التجارية مع حلفائه أمور تتعارض مع روح وصية نوبل.

تقول مصادر مطلعة إن اختيار الفائز بالجائزة يأتي بعد عملية مداولات تستمر على مدار العام، وتتم مناقشة نقاط القوة والضعف لدى المرشحين من قبل اللجنة المكونة من خمسة أعضاء.

ويتعين أن تصل الترشيحات للجائزة إلى اللجنة بحلول 31 يناير. ويمكن لأعضاء اللجنة أيضا تقديم ترشيحات ولكن يجب تقديمها قبل الاجتماع الأول للجنة في فبراير.

وبعد ذلك، تجتمع اللجنة مرة شهريا تقريبا. ويُتخذ القرار عادة في أغسطس أو سبتمبر، وقد يُتخذ بعد ذلك كما حدث هذا العام.

وتقول لجنة نوبل إنها معتادة على العمل تحت ضغط من أفراد أو مؤيدين لهم يرون أنهم يستحقون الجائزة.

وقال فريدنس رئيس اللجنة النرويجية لرويترز "جميع السياسيين يريدون الفوز بجائزة نوبل للسلام".

وأضاف "نأمل أن تكون المثُل التي تدعمها جائزة نوبل للسلام شيئا ينبغي على جميع القادة السياسيين السعي لتحقيقه... نلاحظ الاهتمام، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، ولكن بعيدا عن ذلك، نعمل بنفس الطريقة التي نعمل بها دائما".