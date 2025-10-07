طقس لطيف فوق المر تفعات ومعتدل في باقي المناطق حتى الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناُ.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنخفض الخميس, درجات الحرارة قليلاً مع أجواء غير مستقرة, ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة الغبار في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً, يوم الجمعة ليصبح الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 16، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 33 - 22 درجة مئوية.

