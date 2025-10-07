طقس لطيف فوق المر تفعات ومعتدل في باقي المناطق حتى الجمعة
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناُ.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتنخفض الخميس, درجات الحرارة قليلاً مع أجواء غير مستقرة, ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة الغبار في مناطق البادية.
وترتفع درجات الحرارة قليلاً, يوم الجمعة ليصبح الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 16، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 33 - 22 درجة مئوية.
