"البلاد العقارية" ترحب بانضمام MAR VISTA W.L.L. إلى منظومة المطورين العقاريين في مشروع واتر جاردن سيتي

2025-10-06 11:25:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمطور‭ ‬الرئيسي‮ ‬لمشروع‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬الواقع‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬اليوم،‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬بيع‭ ‬وتطوير‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬القطع‭ ‬تميزا‭ ‬في‭ ‬مشروعها‭ ‬لشركة‭ ‬ MAR ‭ ‬ VISTA ‭ ‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭.‬،‮ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كثمرة‭ ‬لجهود‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هدفها‭ ‬لتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ولمشروعها‭ ‬المتميز‭ ‬ ‭ ‬واتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬‮ ‬‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بناية‭ ‬سكنية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬طابقا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬1915‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬وبمساحة‭ ‬بناء‭ ‬إجمالية‭ ‬11 , 254‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬والتطوير‭ ‬المهندس‭ ‬زياد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جناحي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬والسيد‭ ‬سعيد‭ ‬عيسى‭ ‬المرزوق‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬ MAR ‭ ‬ VISTA ‭ ‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭..‬

وعلّق‭ ‬المهندس‭ ‬زياد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جناحي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الانضمام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بانضمام‭ ‬شركة‭ ‬ MAR ‭ ‬ VISTA ‭ ‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭.‬‮ ‬‭ ‬الى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬معروفة‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬مجالها‭ ‬وتضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬ممن‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬بصمة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ويتمتعون‭ ‬بسمعة‭ ‬مرموقة‭.‬‮ ‬‭ ‬إننا‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المطورين‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬واتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬التطويرية‭ ‬والحضارية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬المميز‭.‬‮ ‬‭ ‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ومستمر‭ ‬لانتقاء‭ ‬أفضل‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬معهم‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬تمهد‭ ‬لسبل‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مشروعنا‭ ‬ ‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭.‬‮ ‬‭ ‬لقد‭ ‬سعينا‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬إلى‭ ‬تذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬وجميع‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬الممكنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مخطط‭ ‬متميز‭ ‬وواجهات‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الزوايا‭ ‬وأيضا‭ ‬خدمات‭ ‬تحقق‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬لجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬وزوار‭ ‬وقاطني‭ ‬المشروع‭.‬‮ ‬‭ ‬وختم‭ ‬المهندس‭ ‬زياد‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬اختيارهم‭ ‬لموقع‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬متميزة‭ ‬جدا‭ ‬ونعول‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬لهم‭ ‬نجاحا‭ ‬باهرا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬حققوها‭ ‬كمجموعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬صرح‭ ‬سعيد‭ ‬المرزوق‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬مراقبتنا‭ ‬للتطور‭ ‬وسلسلة‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬والنجاح‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬وكذلك‭ ‬الموقع‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اخياره‭.‬‮ ‬‭ ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬بتأن‭ ‬وحرفية‭ ‬تامة‭ ‬إلى‭ ‬تشييد‭ ‬برج‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬يشكل‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إننا‭ ‬نعمل‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬عقارية‭ ‬متكاملة‭ ‬ومتطورة‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬مهندسين‭ ‬متميزين‭ ‬وتنفيذيين‭ ‬بارعين‭ ‬ستمكننا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المنشود‭.‬‮ ‬

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوسية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

