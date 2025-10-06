"البلاد العقارية" ترحب بانضمام MAR VISTA W.L.L. إلى منظومة المطورين العقاريين في مشروع واتر جاردن سيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمطور‭ ‬الرئيسي‮ ‬لمشروع‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬الواقع‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬اليوم،‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬بيع‭ ‬وتطوير‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬القطع‭ ‬تميزا‭ ‬في‭ ‬مشروعها‭ ‬لشركة‭ ‬ MAR ‭ ‬ VISTA ‭ ‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭.‬،‮ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كثمرة‭ ‬لجهود‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هدفها‭ ‬لتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ولمشروعها‭ ‬المتميز‭ ‬ – ‭ ‬واتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬‮ ‬‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بناية‭ ‬سكنية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬طابقا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬1915‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬وبمساحة‭ ‬بناء‭ ‬إجمالية‭ ‬11 , 254‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬والتطوير‭ ‬المهندس‭ ‬زياد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جناحي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬والسيد‭ ‬سعيد‭ ‬عيسى‭ ‬المرزوق‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬ MAR ‭ ‬ VISTA ‭ ‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭..‬

وعلّق‭ ‬المهندس‭ ‬زياد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جناحي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الانضمام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بانضمام‭ ‬شركة‭ ‬ MAR ‭ ‬ VISTA ‭ ‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭.‬‮ ‬‭ ‬الى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬معروفة‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬مجالها‭ ‬وتضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬ممن‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬بصمة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ويتمتعون‭ ‬بسمعة‭ ‬مرموقة‭.‬‮ ‬‭ ‬إننا‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المطورين‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬واتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬التطويرية‭ ‬والحضارية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬المميز‭.‬‮ ‬‭ ‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ومستمر‭ ‬لانتقاء‭ ‬أفضل‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬معهم‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬تمهد‭ ‬لسبل‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مشروعنا‭ ‬ – ‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭.‬‮ ‬‭ ‬لقد‭ ‬سعينا‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬إلى‭ ‬تذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬وجميع‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬الممكنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مخطط‭ ‬متميز‭ ‬وواجهات‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الزوايا‭ ‬وأيضا‭ ‬خدمات‭ ‬تحقق‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬لجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬وزوار‭ ‬وقاطني‭ ‬المشروع‭.‬‮ ‬‭ ‬وختم‭ ‬المهندس‭ ‬زياد‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬اختيارهم‭ ‬لموقع‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬متميزة‭ ‬جدا‭ ‬ونعول‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬لهم‭ ‬نجاحا‭ ‬باهرا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬حققوها‭ ‬كمجموعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬صرح‭ ‬سعيد‭ ‬المرزوق‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬مراقبتنا‭ ‬للتطور‭ ‬وسلسلة‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬والنجاح‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬وكذلك‭ ‬الموقع‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اخياره‭.‬‮ ‬‭ ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬بتأن‭ ‬وحرفية‭ ‬تامة‭ ‬إلى‭ ‬تشييد‭ ‬برج‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬يشكل‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إننا‭ ‬نعمل‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬عقارية‭ ‬متكاملة‭ ‬ومتطورة‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬مهندسين‭ ‬متميزين‭ ‬وتنفيذيين‭ ‬بارعين‭ ‬ستمكننا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المنشود‭.‬‮ ‬