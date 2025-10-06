"البلاد العقارية" ترحب بانضمام MAR VISTA W.L.L. إلى منظومة المطورين العقاريين في مشروع واتر جاردن سيتي

"البلاد العقارية" ترحب بانضمام MAR VISTA W.L.L. إلى منظومة المطورين العقاريين في مشروع واتر جاردن سيتي
أعلنت شركة البلاد العقارية للاستثمار، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين والمطور الرئيسي لمشروع الواتر جاردن سيتي الواقع بضاحية السيف اليوم، التوقيع على عقد بيع وتطوير واحدة من أكثر القطع تميزا في مشروعها لشركة MAR VISTA W . L . L .، تأتي هذه الخطوة كثمرة لجهود شركة البلاد العقارية لاستقطاب أفضل المطورين العقاريين في مملكة البحرين في هدفها لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري بشكل عام ولمشروعها المتميز – واتر جاردن سيتي بشكل خاص. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تطوير بناية سكنية مكونة من 15 طابقا على أرض تبلغ مساحتها 1915 مترا مربعا وبمساحة بناء إجمالية 11 , 254 متر مربع، وقع على عقد البيع والتطوير المهندس زياد عبداللطيف جناحي المدير العام لشركة البلاد العقارية للاستثمار والسيد سعيد عيسى المرزوق نيابة عن شركة MAR VISTA W . L . L ..
وعلّق المهندس زياد عبداللطيف جناحي المدير العام لشركة البلاد العقارية للاستثمار على هذا الانضمام قائلاً: «يسرنا أن نرحب بانضمام شركة MAR VISTA W . L . L . الى نخبة من المطورين العقاريين في الواتر جاردن سيتي، وهي شركة معروفة ورائدة في مجالها وتضم نخبة من العاملين في القطاع العقاري ممن كان لهم بصمة متميزة في هذا المجال ويتمتعون بسمعة مرموقة. إننا نعتبر أن انضمامها إلى باقي المطورين في المشروع يشكل إضافة إلى منظومة واتر جاردن سيتي التطويرية والحضارية التي تقوم على التطوير المميز. إننا نسعى بشكل دائم ومستمر لانتقاء أفضل المطورين العقاريين لتحقيق التكامل معهم وخلق بيئة استثمارية تمهد لسبل النجاح في مشروعنا – الواتر جاردن سيتي. لقد سعينا منذ زمن إلى تذليل الصعاب وتحقيق الأهداف التي نتطلع لها وهي خلق قيمة مضافة وجميع سبل النجاح الممكنة من خلال مخطط متميز وواجهات بحرية متعددة الزوايا وأيضا خدمات تحقق سبل الراحة لجميع مرتادي وزوار وقاطني المشروع. وختم المهندس زياد تصريحه قائلا: «لقد جاء اختيارهم لموقع التطوير على قطعة متميزة جدا ونعول أن تحقق لهم نجاحا باهرا يضاف إلى سلسلة النجاحات السابقة التي حققوها كمجموعة من المستثمرين».
ومن جهته صرح سعيد المرزوق بأن هذه الخطوة تأتي بعد مراقبتنا للتطور وسلسلة التطوير في مشروع الواتر جاردن سيتي والنجاح الاستثنائي الذي حققته بعض الشركات العقارية التي اتخذت موقعها في المشروع وكذلك الموقع المتميز الذي تم اخياره. إننا نتطلع من خلال تطوير هذه الأرض والتي تم اختيارها بتأن وحرفية تامة إلى تشييد برج متميز من جميع النواحي يشكل قيمة مضافة للقطاع العقاري بمملكة البحرين. إننا نعمل ضمن منظومة عقارية متكاملة ومتطورة تمتلك خبرات مهندسين متميزين وتنفيذيين بارعين ستمكننا من تحقيق هدفنا المنشود.
