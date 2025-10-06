مندوبية الاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي لحماية التراث يعرضان معرض“المرأة والتراث”

MENAFN - Asdaf News) قدّمت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية والتحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) في يوم الخميس 2 أكتوبر معرض“المرأة والتراث” ضمن فعاليات أسبوع الترميم الدولي.

وقبل يوم واحد من افتتاح هذا الحدث الدولي الأول من نوعه على الإطلاق، زار المعرض كل من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية السيد ستيفانو سانينو، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي كريستوف فارنو، والسيد فاليري فريلان، المدير التنفيذي لمؤسسة ألِف، تكريماً للشراكة الحيوية بين الاتحاد الأوروبي وهيئة التراث ومؤسسة ألِف ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية.

يُسلط المعرض الضوء على نساء يُشرفن على تنفيذ مشاريع تدعمها مؤسسة“ألِف” لحماية التراث الثقافي في بعض أصعب السياقات العالمية، جنباً إلى جنب مع متخصصات سعوديات في مجال التراث. ويضم المعرض 14 شخصية محورية من 12 دولة: أفغانستان، جورجيا، العراق، إيطاليا، لبنان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، السودان، أوكرانيا، اليمن، والمملكة العربية السعودية.

وخلال الافتتاح الرسمي للمعرض، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، سعادة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، بنائبة رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، السيدة إيرينا غوساتشنكو، والمشاركات في الحلقة النقاشية، مؤكداً على أهمية الجهود الدولية في الحفاظ على التراث الثقافي.

وفي كلمة لها، صرَّحت السيدة إيرينا غوساتشنكو، نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة:“يفخر الاتحاد الأوروبي بتعميق شراكته مع هيئة التراث ومؤسسة ألِف ووزارة الثقافة السعودية لتقديم معرض“المرأة والتراث”. هذا المعرض هو أكثر من مجرد احتفال بالدور المحوري للمرأة في صون الثقافة؛ إنه أيضاً انعكاس للشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. فمن خلال العمل المشترك للحفاظ على التراث وعرضه، نُعزز الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل والروابط التي تصل مجتمعاتنا”.

ومن جانبها، صرَّحت د. ساندرا بياليستوك، مدير الاتصال والشراكات في مؤسسة ألِف، والتي أدارت الجلسة النقاشية:“القصص التي شاركتها المتحدثات اليوم، والتي تردد صداها في المعرض، تكشف عن المسارات العديدة التي يمكن أن تسلكها حماية التراث، لكنها جميعاً مُتحدة بالرسالة ذاتها: صون إرثنا الجماعي. وخلال أسبوع الترميم هذا، نأمل أن تُلهم هذه الأصوات الحاضرين وتُعزز الالتزام المشترك الذي يجمعنا”.

المتحدثات في الجلسة النقاشية:

· الدكتورة نورا غبرة، أستاذ مساعد العمارة بجامعة الملك عبدالعزيز

· السيدة روت باليستيروس، مدير صون التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

· الأستاذة رزان طارق سجيني، أخصائي أول ترشيحات لمواقع التراث العالمي، اليونسكو

· الدكتورة نادين بانيوت، أمينة متحف الآثار بالجامعة الأمريكية في بيروت، وأستاذ مشارك في الممارسة بقسم التاريخ والآثار بالجامعة

· الدكتورة آناي ألفيسو-مارينو، باحثة ومتخصصة في تقاطع العلوم الاجتماعية والممارسات الفنية والبروتوكولات/الألعاب التي تركز على آثار شبه الجزيرة العربية

· أدارت الحلقة النقاشية الدكتورة ساندرا بياليستوك، مدير الاتصال والشراكات في مؤسسة ألِف

ويهدف معرض الصور إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في صون التراث الثقافي، لا سيما في المناطق المتضررة من الصراعات، ومرحلة التعافي بعد الصراع، والتغير المناخي. ويعرض المعرض صوراً لنساء حرفيات، وأخصائيات ترميم، ومهندسات معماريات، وعالمات آثار يشاركن بنشاط في حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي. ولا تكتفي كل صورة بتوثيق خبرتهن المهنية فحسب، بل تُجسّد أيضاً التزامهن الشخصي وقدرتهن على الصمود، مما يعكس المساهمة الأساسية للمرأة في الحفاظ على الثقافة.

يهدف أسبوع الترميم الدولي إلى رفع مستوى الوعي بأهمية صون التراث المعماري. وسيضم المعرض مشاركة شركات دولية ومحلية رائدة متخصصة في ترميم المباني التراثية.

