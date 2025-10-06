مندوبية الاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي لحماية التراث يعرضان معرض“المرأة والتراث”

مندوبية الاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي لحماية التراث يعرضان معرض“المرأة والتراث”
وقبل يوم واحد من افتتاح هذا الحدث الدولي الأول من نوعه على الإطلاق، زار المعرض كل من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية السيد ستيفانو سانينو، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي كريستوف فارنو، والسيد فاليري فريلان، المدير التنفيذي لمؤسسة ألِف، تكريماً للشراكة الحيوية بين الاتحاد الأوروبي وهيئة التراث ومؤسسة ألِف ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية.
يُسلط المعرض الضوء على نساء يُشرفن على تنفيذ مشاريع تدعمها مؤسسة“ألِف” لحماية التراث الثقافي في بعض أصعب السياقات العالمية، جنباً إلى جنب مع متخصصات سعوديات في مجال التراث. ويضم المعرض 14 شخصية محورية من 12 دولة: أفغانستان، جورجيا، العراق، إيطاليا، لبنان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، السودان، أوكرانيا، اليمن، والمملكة العربية السعودية.
وخلال الافتتاح الرسمي للمعرض، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، سعادة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، بنائبة رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، السيدة إيرينا غوساتشنكو، والمشاركات في الحلقة النقاشية، مؤكداً على أهمية الجهود الدولية في الحفاظ على التراث الثقافي.
وفي كلمة لها، صرَّحت السيدة إيرينا غوساتشنكو، نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة:“يفخر الاتحاد الأوروبي بتعميق شراكته مع هيئة التراث ومؤسسة ألِف ووزارة الثقافة السعودية لتقديم معرض“المرأة والتراث”. هذا المعرض هو أكثر من مجرد احتفال بالدور المحوري للمرأة في صون الثقافة؛ إنه أيضاً انعكاس للشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. فمن خلال العمل المشترك للحفاظ على التراث وعرضه، نُعزز الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل والروابط التي تصل مجتمعاتنا”.
ومن جانبها، صرَّحت د. ساندرا بياليستوك، مدير الاتصال والشراكات في مؤسسة ألِف، والتي أدارت الجلسة النقاشية:“القصص التي شاركتها المتحدثات اليوم، والتي تردد صداها في المعرض، تكشف عن المسارات العديدة التي يمكن أن تسلكها حماية التراث، لكنها جميعاً مُتحدة بالرسالة ذاتها: صون إرثنا الجماعي. وخلال أسبوع الترميم هذا، نأمل أن تُلهم هذه الأصوات الحاضرين وتُعزز الالتزام المشترك الذي يجمعنا”.
المتحدثات في الجلسة النقاشية:
· الدكتورة نورا غبرة، أستاذ مساعد العمارة بجامعة الملك عبدالعزيز
· السيدة روت باليستيروس، مدير صون التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
· الأستاذة رزان طارق سجيني، أخصائي أول ترشيحات لمواقع التراث العالمي، اليونسكو
· الدكتورة نادين بانيوت، أمينة متحف الآثار بالجامعة الأمريكية في بيروت، وأستاذ مشارك في الممارسة بقسم التاريخ والآثار بالجامعة
· الدكتورة آناي ألفيسو-مارينو، باحثة ومتخصصة في تقاطع العلوم الاجتماعية والممارسات الفنية والبروتوكولات/الألعاب التي تركز على آثار شبه الجزيرة العربية
· أدارت الحلقة النقاشية الدكتورة ساندرا بياليستوك، مدير الاتصال والشراكات في مؤسسة ألِف
ويهدف معرض الصور إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في صون التراث الثقافي، لا سيما في المناطق المتضررة من الصراعات، ومرحلة التعافي بعد الصراع، والتغير المناخي. ويعرض المعرض صوراً لنساء حرفيات، وأخصائيات ترميم، ومهندسات معماريات، وعالمات آثار يشاركن بنشاط في حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي. ولا تكتفي كل صورة بتوثيق خبرتهن المهنية فحسب، بل تُجسّد أيضاً التزامهن الشخصي وقدرتهن على الصمود، مما يعكس المساهمة الأساسية للمرأة في الحفاظ على الثقافة.
يهدف أسبوع الترميم الدولي إلى رفع مستوى الوعي بأهمية صون التراث المعماري. وسيضم المعرض مشاركة شركات دولية ومحلية رائدة متخصصة في ترميم المباني التراثية.
