انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

MENAFN - Asdaf News) أطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، اليوم، فعاليات سباق الملواح، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض) على مدى ستة أيام، من الخامس حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.ويتنافس الصقارون يوميًّا في شوط خاص لقياس سرعة واستجابة الصقور لمسافة (200) متر نحو خط النهاية (الملواح)، فيما يشهد السباق يوميًّا تتويج عشرة فائزين في ست فئات مختلفة تقام على التوالي، تشمل الفروخ: شاهين، ومثلوث جير، وجير شاهين، وجير بيور، وحر، وجير تبع، ليصل إجمالي المتوجين في ستة أيام إلى (60) فائزًا، بجوائز إجمالية تبلغ (600) ألف ريال.

وتوج المعرض اليوم الفائزين في شوط الانطلاقة الذي خصص لفئة شاهين فرخ، حيث حقق حمد المري المركز الأول بصقره (66)، وجاء مرضي الشمري بالصقر (طلعة) في المركز الثاني، كما حقق فهد برغش المنصوري بصقره (سلمى) المركز الثالث.

ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، و(10) آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال.

ويواصل سباق الملوح غدًا فعالياته، من خلال إقامة شوط (مثلوث جير فرخ).

يذكر أن نادي الصقور السعودي ينظم سباق الملواح لتجديد موروث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لا سيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية.

ويأتي السباق تمهيدًا لانطلاق كأس نادي الصقور ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، كأكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز وسيف الملك.

الوسوم#معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025