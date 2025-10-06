  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شاروخان يتصدر قائمة المليارديرات في بوليود.. كم تبلغ ثروته؟

شاروخان يتصدر قائمة المليارديرات في بوليود.. كم تبلغ ثروته؟

2025-10-06 06:05:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قائمة "هورون الهند للأثرياء 2025" انضمام نجم بوليوود شاروخان رسميًا إلى نادي المليارديرات، بعد أن بلغت ثروته 1.4 مليار دولار حتى الأول من أكتوبر، ليصبح من أغنى نجوم التمثيل في العالم.


وخلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 33 عامًا، راكم "ملك بوليوود" ثروته من مصادر متعددة، أبرزها شركته للإنتاج السينمائي "ريد تشيليز إنترتينمنت"، إضافة إلى استثماراته في الرياضة والعقارات والإعلانات.


ويمتلك شاروخان حصة كبيرة في فريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكيت، إلى جانب مجموعة من العقارات الفاخرة داخل الهند وخارجها، بما في ذلك قصره الشهير في مومباي. كما يضم مرآبه سيارات فارهة مثل بوغاتي فيرون ورولز رويس فانتوم.


صدارة فنية في الهند
تصدّر شاروخان قائمة "هورون" كأغنى نجم في الهند، متفوقًا على الممثلة جوهي تشاولا (935 مليون دولار)، وهريثيك روشان (259 مليون دولار)، والمخرج كاران جوهر (225 مليون دولار)، وأميتاب باتشان (195 مليون دولار).

الجزيرة

MENAFN06102025000208011052ID1110155053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث