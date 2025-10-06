شاروخان يتصدر قائمة المليارديرات في بوليود.. كم تبلغ ثروته؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قائمة "هورون الهند للأثرياء 2025" انضمام نجم بوليوود شاروخان رسميًا إلى نادي المليارديرات، بعد أن بلغت ثروته 1.4 مليار دولار حتى الأول من أكتوبر، ليصبح من أغنى نجوم التمثيل في العالم.



وخلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 33 عامًا، راكم "ملك بوليوود" ثروته من مصادر متعددة، أبرزها شركته للإنتاج السينمائي "ريد تشيليز إنترتينمنت"، إضافة إلى استثماراته في الرياضة والعقارات والإعلانات.



ويمتلك شاروخان حصة كبيرة في فريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكيت، إلى جانب مجموعة من العقارات الفاخرة داخل الهند وخارجها، بما في ذلك قصره الشهير في مومباي. كما يضم مرآبه سيارات فارهة مثل بوغاتي فيرون ورولز رويس فانتوم.



صدارة فنية في الهند

تصدّر شاروخان قائمة "هورون" كأغنى نجم في الهند، متفوقًا على الممثلة جوهي تشاولا (935 مليون دولار)، وهريثيك روشان (259 مليون دولار)، والمخرج كاران جوهر (225 مليون دولار)، وأميتاب باتشان (195 مليون دولار).

