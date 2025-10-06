  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي لدى المملكة

2025-10-06 06:05:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير كندا الصديقة، لوي-مارتن اوميه، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة.

