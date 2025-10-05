  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري

2025-10-05 09:03:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب، بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري، وذلك تلبية لدعوة اللجنة العليا للانتخابات في الجمهورية العربية السورية، حيث ضم الوفد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، ومساعد أمين عام الهيئة محمد الحنيطي.
والتقى الوفد السيد محمد طه الأحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الجمهورية العربية السورية، مدير ادارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، وذلك تلبية لدعوة اللجنة العليا لحضور انتخابات مجلس الشعب السوري التي تجري اليوم الاحد في مختلف أنحاء سوريا، حيث أبدى المومني استعداد الهيئة المستقلة للانتخاب، للتعاون المشترك وتقديم كل أشكال الدعم للجنة العليا للانتخابات في سوريا بما يشمل مجالات الانتخابات المختلفة وخاصة التدريب نظراً لما تتمتع به الهيئة المستقلة للانتخاب من خبرات انتخابية غنية تضعها في خدمة الأشقاء في سوريا.

